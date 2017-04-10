США намерены бороться во всем мире с преступлениями против человечности

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Deutsche Welle
понедельник, 10 апреля 2017 г. 18:00
Вашингтон вновь сделает своей целью борьбу с теми, кто совершает преступления против человечности, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
Rex Tillerson
© Reuters / Scanpix

Соединенные Штаты намерены бороться во всем мире с теми, кто совершает преступления против человечности, заявил госсекретарь этой страны Рекс Тиллерсон.

"Мы вновь посвятим себя цели привлекать к ответу любого, кто совершает преступления против невинных людей где-либо в мире", - заявил он в понедельник, 10 апреля, выступая перед журналистами в итальянской горной деревне Сант'Анна-ди-Стаццема, ставшей в 1944 году местом жестокой расправы подразделений СС над местными жителями.

Заявление Тиллерсона прозвучало в преддверии встречи министров иностранных дел G7 в Тоскане, а также спустя три дня после авиаудара США по сирийской военной базе Шайрат. Как отмечает агентство Reuters, европейские участники встречи в Италии надеются получить от Тиллерсона разъяснения касательно дальнейшей стратегии Вашингтона по Сирии.

Ночью 7 апреля США выпустили 59 ракет "Томагавк" по сирийской авиабазе Шайрат, которая находится в провинции Хомс на западе Сирии. Ракеты были выпущены с ракетных эсминцев "Портер" и "Росс" по единственной цели - авиабазе правительственных войск.

В Вашингтоне полагают, что именно с него сирийские правительственные войска совершили атаку с использованием запрещенного оружия. Американские военные нанесли удары по сирийским воздушным судам, по аэродрому, ангарам и складским помещениям, заправочным станциям, а также радарам и системам ПВО, уточнил официальный представитель Пентагона.

Deutsche Welle
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