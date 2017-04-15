США начали новый этап испытаний ядерной бомбы

Американские военные провели первые квалификационные испытания 12-й модификации ядерной бомбы B61. Тесты проводились без ядерного заряда.

Американские военные провели первые квалификационные испытания 12-й модификации ядерной бомбы B61. Тесты проводились без ядерного заряда.

Испытания проводились без ядерного заряда. Бомба B61-12 была сброшена с истребителя F-16, в ходе чего проверялись как неядерные характеристики вооружения, так и возможности этого боевого самолета при использовании новой модификации B61.

Квалификационные тесты будут осуществляться еще в течение ближайших трех лет, после чего к марту 2020 года B61-12 поступит на вооружение американской армии. Ранее, в 2015 году, военные уже провели три успешных предварительных теста этой бомбы.

Новые бомбы разместят в Германии?

Ядерная бомба B61 находится на вооружении ВВС США с 1968 года, и на данный момент американская армия располагает четырьмя ее модификациями, которые планируется заменить на B61-12.

Журнал Der Spiegel в августе 2016 года писал, что США планируют заменить размещенные на немецкой базе в Бюхеле старые модификации бомбы B61 на новую, когда она пройдет все испытания. Для этого также, по данным СМИ, проводится модернизация истребителей-бомбардировщиков Tornado, чтобы они были совместимы с B61-12.