США могут внести Северную Корею в список стран - спонсоров терроризма

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NEWSru.com
суббота, 25 февраля 2017 г. 18:45
США рассматривают вопрос повторного включения Северной Кореи в список стран, которые спонсируют терроризм, на фоне предполагаемого убийства Ким Чон Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщило японское агентство Kyodo. Ранее о включении КНДР в черный список США просила Южная Корея. В субботу стало известно, что Белый дом отказался от встречи с представителем КНДР, которая планировалась в Нью-Йорке: женщине-дипломату просто не дали американскую визу.
© AFP/Scanpix

Сообщается, что причиной для возобновления статуса стали предварительные результаты вскрытия тела убитого в аэропорту Куала-Лумпура Ким Чон Нама. Медики нашли в его организме компоненты отравляющего вещества нервно-паралитического действия типа VX. Согласно классификации ООН, оно является химическим оружием массового поражения, а американские военные называют его сильнейшим отравляющим веществом в мире.

Статус страны - спонсора терроризма предполагает серьезное усиление санкций со стороны США. Они включают в себя контроль за импортом товаров двойного назначения, а также запрет на оказание экономической помощи.

КНДР была включена в американский список стран-спонсоров терроризма в 1987 году после взрыва в воздухе южнокорейского авиалайнера, следовавшего из Абу-Даби в Бангкок. Расследование показало, что теракт, в результате которого погибли 115 человек, был совершен агентами северокорейских спецслужб - мужчиной и женщиной, напоминает ТАСС. Они установили бомбу с часовым механизмом на борту пассажирского самолета.

В 2008 году администрация США исключила КНДР из этого списка, чтобы поощрить ее за участие в шестисторонних переговорах о денуклеаризации Корейского полуострова. Тогда был согласован допуск экспертов МАГАТЭ на все ядерные объекты Северной Кореи. Позже переговоры были прекращены по инициативе Пхеньяна.

Полиция Малайзии 14 февраля подтвердила смерть Ким Чон Нама. Он обратился за помощью к сотрудникам наземных служб с жалобами на сильное головокружение, рассказав, что неизвестный брызнул ему в лицо некой жидкостью. Видеокамеры запечатлели момент нападения на него двух женщин. Непосредственных исполнительниц задержали вскоре после убийства, позже Южная Корея и Малайзия указали на причастность к покушению северокорейских граждан, возможно, дипломатов и сотрудников спецслужб. Сейчас большинство разыскиваемых по этому делу - граждане КНДР.

По делу о смерти Ким Чен Нама подозреваются по меньшей мере восемь человек. Четверо из них задержаны: это гражданки Вьетнама и Индонезии, близкий знакомый одной из них, гражданин Малайзии, а также гражданин КНДР. Еще четверо северокорейских граждан покинули Куала-Лумпур в день инцидента и уже находятся в Пхеньяне. Кроме того, стражи порядка хотят допросить еще двоих - сотрудника посольства КНДР в Малайзии и работника северокорейской авиакомпании Air Koryo.

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