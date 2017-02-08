США могут начать запрашивать пароли к соцсетям у въезжающих

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Deutsche Welle
среда, 8 февраля 2017 г. 10:26
Американский министр национальной безопасности Джон Келли не исключил, что США начнут запрашивать у въезжающих в страну пароли к их социальным сетям с целью усилить контроль за прибывающими.
© shutterstock

Такие потенциальные планы руководитель ведомства озвучил на слушаниях в комитете по нацбезопасности Палаты представителей Конгресса США. Келли утверждал, что этот шаг сможет помочь выявить лиц, которые, предположительно, несут угрозу безопасности страны, сообщила на своем сайте британская медиакомпания Sky News.

По словам министра, соответствующую функцию по сбору данных, возможно, возьмут на себя американские посольства в странах, где будут выдаваться визы и разрешения на въезд. В первую очередь, нововведение может коснуться граждан семи государств, в отношении которых американский президент Дональд Трамп ранее подписал миграционный указ, отмечает dpa.

"Очень трудно обеспечить надежную проверку людей в этих странах. Если же они въезжают (в США), мы хотим спросить их, какие сайты они посещают, и запросить пароли. Таким образом, мы сможем понять, что люди делают в интернете", — отметил Джон Келли, добавив, что тем, кто откажется от предоставления информации, может быть отказано в разрешении на въезд.

"Если они действительно хотят приехать в Америку, то пойдут на сотрудничество. Если нет, тогда — кто следующий?" — цитирует министра нацбезопасности Sky News.

При этом руководитель ведомства оговорился, что окончательное решение о введении данной меры пока не принято, предупредив при этом, что озвучил лишь имеющиеся у него на этот счет мысли, а не официальные правительственные инициативы.

Миграционный указ Трампа временно запрещал въезд в США гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена.

Deutsche Welle
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