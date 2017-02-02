США изменят указ о мигрантах ради держателей грин-карт

bbcrussian.com
четверг, 2 февраля 2017 г. 10:51
Держатели грин-карт из семи мусульманских стран, гражданам которых запрещен въезд в США, могут свободно посещать Америку, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
© AFP/Scanpix

27 января президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому все программы приема беженцев приостанавливаются на 120 дней, а гражданам семи мусульманских стран запрещается въезд в США на 90 дней.

Решение Трампа вызвало многотысячные протесты по всей Америке. Одним из самых противоречивых положений было то, что держатели грин-карт из фигурирующих в указе мусульманских стран также попали под запрет, хотя наличие грин-карты фактически означает разрешение постоянно проживать в США.

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Указ Трампа о мигрантах остается в силе, несмотря на решение суда
Впоследствии в Белом доме пояснили, что держатели грин-карт могут попасть в США на срок до 90 дней, подав заявку по програме безвизового въезда.
1 февраля Спайсер уточнил, что обладателям грин-карт не нужно подавать такую заявку, они могут попасть в США беспрепятственно. Соответствующие изменения будут внесены в указ президента.

Указ Трампа вызвал протесты гражданского общества, чиновников и бизнесменов. Руководители крупных компаний в сфере здравоохранения, технологии и образования раскритиковали указ, отметив, что ограничения на прием мигрантов помешают им нанимать квалифицированных сотрудников.

Штаты Вашингтон, Массачусетс, Нью-Йорк и Вирджиния намерены оспаривать указ Трампа в суде.

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