США изложили действующий подход к КНДР: основной вариант - санкции

Как сообщает Reuters, на состоявшемся накануне заседании Совета Безопасности ООН, проходившем по инициативе американской стороны после недавнего запуска Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты, Хейли сказала, что действия КНДР "быстро блокируют возможность дипломатического решения" и США готовы защитить себя и своих союзников.

Постпред США добавила, что одна из возможностей защититься заключается в применении военной силы. "Одна из наших возможностей заключается в наших значительных военных силах. Мы будем использовать их, если нужно, но мы бы предпочли, чтобы нам не пришлось идти в этом направлении", - отметила Хейли.

Она призвала Китай как единственного крупного союзника КНДР сделать больше, чтобы обуздать Пхеньян.

В то же время президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предостерег против использования военной силы против КНДР, сообщает "Интерфакс". "Думаю, что северокорейский вопрос должен быть решен мирными средствами", - сказал глава государства. Предполагается, что эту позицию он будет отстаивать на встрече с президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита G20 в Гамбурге, который пройдет 7-8 июля.

Напомним, что КНР и Россия ранее раскритиковали запуск МБР Северной Кореей и призвали разрешить кризис на Корейском полуострове дипломатическим путем. Москва и Пекин предложили КНДР добровольно объявить мораторий на испытания ядерных и баллистических ракет, а США и Южную Корее, в свою очередь, - воздержаться от проведений совместных военных учений.

Но в Пентагоне накануне заявили, что отказываться в будущем от учений в районе Корейского полуострова не намерены, передавало РИА "Новости". "Нет, мы не собираемся", - сказал официальный представитель американского Минобороны Джефф Дэвис на вопрос, собираются ли США вносить какие-то изменения в план совместных маневров с союзниками в регионе.

В день запуска северокорейской ракеты американские военные предупредили, что от войны против Пхеньяна Вашингтон и Сеул удерживает лишь "самоограничение". Об этом говорилось в распространенном во вторник заявлении для печати командующего военным контингентом США в Республике Корея генерала Винсента Брукса. "Самоограничение, представляющее собой сознательный выбор, - это все, что отделяет перемирие от войны, - заявил американский военачальник. - Как показывают наши стрельбы боевыми ракетами, мы в состоянии изменить свой выбор по приказу руководителей наших стран. Верить в обратное было бы серьезной ошибкой для кого угодно".

Напомним, утром (по южнокорейскому времени) в среду, 5 июля, вооруженные силы США и Южной Кореи провели совместные учебные ракетные стрельбы в ответ на осуществленный КНДР запуск МБР. У восточного побережья Южной Кореи применялись американские оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS (Army Tactical Missile System) и южнокорейские Hyunmoo. "Приверженность США защите Республики Корея перед лицом угроз нерушима", - говорится в заявлении Восьмой армии США, к которой относятся американские силы в Южной Корее.

США готовят санкции против КНДР. Даже если Китай и Россия против

Также Хейли сообщила, что США предложат новые санкции в отношении Северной Кореи в ближайшие дни, и предупредила, что если Россия и Китай не поддержат этот шаг, то Вашингтон пойдет "своим собственным путем".

Постпред не уточнила, какие именно санкции будут предложены, но изложила возможные варианты. "Международное сообщество может отрезать доступ северокорейского режима к основным источникам твердой валюты. Мы можем ограничить поток нефти для их военных программ и программ вооружений. Мы можем усилить ограничения в воздухе и на море. Мы можем привлечь к ответственности высокопоставленных должностных лиц", - перечислила Хейли.

Накануне зампостпреда РФ при ООН Владимир Сафронков на заседании Совбеза раскритиковал идею санкций против КНДР, назвав ее "экономическим удушением Северной Кореи" и отметив, что таким образом Пхеньян только еще больше загоняют в тупик. "Поэтому здесь нужно искать политический выход. Идти по пути креативной дипломатии. Мы предлагаем наладить работу на коллективной основе", - сказал дипломат. Любые попытки силового решения ситуации вокруг КНДР Сафронков также назвал неприемлемыми.

Япония продолжит координировать свои действия в отношении КНДР с США

Кроме того, накануне глава Пентагона Джеймс Мэттис и министр обороны Японии Томоми Инада провели телефонные переговоры, во время которых назвали запуск ракеты Северной Кореей подрывом региональной безопасность и стабильности. Собеседники отметили намерения своих стран и дальше координировать действия по сдерживанию КНДР.

Об этом говорится в распространенном заявлении Пентагона, которое цитирует ТАСС. "Мэттис и Инада согласились, что этот запуск представляет собой эскалацию [ситуации] и неприемлемую провокацию, которая подрывает региональную безопасность и стабильность. Мэттис подчеркнул жесткую приверженность Соединенных Штатов делу защиты Японии и обеспечению усиленного сдерживания с использованием всего спектра возможностей США", - отмечается в документе.

Оба министра отметили, что США и Япония "продолжат тесно координировать [свои действия по КНДР], в том числе с Республикой Корея, в целях усиления сдерживания и расширения сотрудничества в области обороны для поддержания мира и безопасности в Северо-Восточной Азии".

Готовы ли США отразить возможный удар КНДР

Тем временем эксперты отмечают, что первый успешный запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты порождает новые вызовы для США. КНДР может использовать этот рычаг как средство политического шантажа в переговорах. К тому же наличие у Пхеньяна ракеты, которая потенциально способна долететь до Сан-Франциско, может лишить Вашингтон союзников в регионе, прежде полагавшихся на его сдерживающий ядерный потенциал.

К тому же способность США отразить ракетный удар с другого континента пока вызывает вопросы. Накануне представитель Пентагона капитан флота Джефф Дэвис сказал журналистам: "У нас есть уверенность в нашей способности защищаться от ограниченной угрозы, возникающей угрозы, которая существует". В качестве примера сотрудник ведомства привел успешное испытание в мае, в ходе которого американский ракетный перехватчик сбил имитацию прилетевшей северокорейской МБР, сообщает Reuters.

Дэвис признал, что тестовая программа не была идеальной. Вместе с тем представитель Пентагона подчеркнул, что у США есть возможность использовать более одного перехватчика.

В минувший вторник, 4 июля, Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". В заявлении сообщалось, что максимальная высота полета ракеты составила 2802 км, она пролетела 933 км. Приказ о запуске ракеты руководитель КНДР Ким Чен Ын подписал 3 июля, он лично наблюдал за испытанием. МБР была запущена в сторону Японского моря с аэродрома на северо-западе страны.

Минобороны России заявило, что северокорейская ракета поднялась на высоту 535 км, а не на заявленные 2802 км, и пролетела порядка 510 км, а не 933 км. В США позже подтвердили, что Северной Корее удался запуск МБР, решительно осудив это действие. А в Пхеньяне подчеркнули, что ракета может нести ядерную боеголовку.

Сеул на следующий день после запуска подтвердил, что Северная Корея испытала ракету класса МБР. В то же время Минобороны Южной Кореи не обнаружило свидетельств того, что ракета вернулась в атмосферу. Иными словами, в реальных условиях она не смогла бы поразить наземные цели.