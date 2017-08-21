США и Южная Корея начали масштабные военные учения

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Deutsche Welle
понедельник, 21 августа 2017 г. 10:55
Несмотря на новые угрозы Пхеньяна, США и Южная Корея в понедельник, 21 августа начали масштабные совместные маневры.
© AP / Scanpix

В этих давно запланированных 11-дневных учениях под кодовым названием "Ulchi Freedom Guardian" (UFG) отрабатывается сценарий войны на Корейском полуострове на основе компьютерной симуляции.

Только США выделили для маневров 17500 солдат и офицеров. Из них 3000 человек были переброшены в регион по воздуху. Для сдерживания КНДР Вашингтон дислоцировал в Южной Корее 28500 военнослужащих. В учениях участвуют также военные из Австралии, Канады, Колумбии, Дании, Новой Зеландии, Нидерландов и Великобритании.

Маневры проходят в условиях повышенной напряженности в регионе. Наблюдатели опасаются, что Северная Корея может отреагировать, к примеру, новыми ракетными испытаниями. Президент США Дональд Трамп после запусков двух межконтинентальных ракет в КНДР в июле пригрозил Пхеньяну "огнем и яростью". В ответ руководство Северной Кореи заявило о намерении обстрелять ракетами американский остров Гуам в Тихом океане, где Вашингтон держит стратегически важную военную базу.

20 августа государственные СМИ КНДР назвали американо-южнокорейские учения "выражением враждебности", предупредив, что никто не может гарантировать того, что эти маневры не перерастут в боевые действия. Пхеньян постоянно обвиняет США в подготовке военного вторжения. Вашингтон, однако, отрицает это.

Deutsche Welle
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