США и Япония демонстрируют единство в конфликте с КНДР

Альянс США и Японии является "одним из столпов мира и безопасности в северо-восточной Азии", заявил Пенс в ходе встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио во вторник, 18 апреля.

Со своей стороны Абэ согласился с мнением США, что время "стратегического терпения" к КНДР прошло и в конфликте с Пхеньяном допустимы любые варианты действий. Он высказался за мирное урегулирование конфликта с Северной Кореей, указав, однако, что диалог ради самого диалога не имеет смысла, поэтому следует продолжать оказывать давление на Пхеньян.

Ранее Пенс в ходе визита в Южную Корею подтвердил, что в конфликте с КНДР допустимы любые опции и Пхеньяну не следует испытывать решимость президента США Дональда Трампа. Сам Трамп в ходе традиционного пасхального катания яиц в саду Белого дома заявил, что лидеру КНДР Ким Чен Ыну следует "хорошо себя вести".

Между тем Северная Корея, несмотря на угрозы, анонсировала новые ракетные испытания.

"Мы будем проводить новые ракетные испытания - на еженедельной, ежемесячной и ежегодной основе", - заявил заместитель министра иностранных дел КНДР Хан Сон Лён в интервью британской медиакомпании ВВС.