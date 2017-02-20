США и Россия остаются крупнейшими экспортерами оружия в мире

Согласно его последнему отчету, на долю этих государств приходится 74% от мирового объема экспорта вооружений, пишет newsru.com

Первое место занимают США. В 2012-2016 годах объем экспорта оружия из этой страны вырос на 21% (по сравнению с 2007-2011 годами) и составил одну треть мирового экспорта (33%).

Почти половина поставок оружия осуществлялась на Ближний Восток. "США поставляют основные виды обычных вооружений по меньшей мере в 100 стран по всему миру - гораздо больше, чем любая другая страна-поставщик, - отметила директор программы вооружений и военных расходов SIPRI Од Флеран. - Ударные самолеты с крылатыми ракетами и высокоточными боеприпасами, системы противовоздушной и противоракетной обороны последнего поколения составляют значительную долю экспорта вооружений США".

Доля России в совокупном мировом экспорте составила 23% в 2012-2016 годах. 70% российского экспорта оружия пришлось на Индию, Вьетнам, Китай и Алжир.

Продажи российского оружия в этом году, по прогнозам, составят примерно 14 миллиардов долларов, заявил в понедельник, 20 февраля, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. "Прогнозы дают нам уверенность, что в 2017 году поставки российской военной продукции за рубеж будут примерно такими же, как и в прошлом году, - порядка 14 миллиардов долларов", - сказал Мантуров на военной выставке IDEX-2017, на которой он возглавляет российскую делегацию.

Доля Китая в мировом экспорте возросла с 3,8 % в 2007-2011 годах до 6,2% в 2012-2016 годах. Китай вошел в число крупнейших экспортеров, ненамного обойдя Францию и Германию, доля которых составила 6% и 5,6% соответственно.

"В ближайшее время период сравнительно низких французских экспортных поставок может закончиться из-за целого ряда крупных контрактов, подписанных в течение последних пяти лет. Несмотря на всплеск экспорта вооружений в 2016 году, доля экспортных поставок Германии в 2012-2016 годах снизилась на 36% по сравнению с 2007-2011 годами", - отмечают эксперты.

В отчете сообщается, что объем продаж оружия в мире неуклонно растет с 2004 года. В 2012-2016 годах он увеличился на 8,4% по сравнению с 2007-2011 годами и достиг наивысших показателей с момента окончания холодной войны.

В частности, увеличился поток оружия, поставляемого в Азию, Океанию и на Ближний Восток, в то время как в Европе, Южной Америке и Африке, наоборот, наблюдается снижение поставок.

Согласно отчету, крупнейшим импортером вооружений в 2012-2016 годах стала Индия. На нее пришлось 13% общемировых поставок. При этом 68% оружия страна приобрела в России, заплатив за него в пять раз больше, чем за оружие, купленное в США.

Индийский импорт вооружений за последние пять лет увеличился на 43% по сравнению с 2007-2011 годами. В рассматриваемый период импорт Индии был намного больше, чем у его региональных конкурентов - Китая и Пакистана.

Вторым крупнейшим импортером оружия в мире в 2012-2016 годах стала Саудовская Аравия (8,2% от мирового объема поставок), увеличившая объем импорта на 212% по сравнению с 2007-2011 годами. Импорт вооружений Катаром вырос на 245%. Большинство других государств в регионе также увеличили объем импорта вооружений.

Между тем импорт вооружений государствами Европы снизился на 36%. Крупнейшим импортером вооружений в Африке стал Алжир (46% от общего объема импорта). Все крупнейшие импортеры в странах Африки южнее Сахары - Нигерия, Судан и Эфиопия - находятся в зонах конфликта.