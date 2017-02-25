США готовятся впервые перебросить в Европу истребители F-35

NEWSru.com
суббота, 25 февраля 2017 г. 12:21
США готовятся впервые перебросить в Европу самолеты пятого поколения F-35, произойдет это весной или летом, сообщил глава Боевого командования ВВС генерал Герберт Карлайл.
F-35A (aukščiau) ir F-16 (JAV Karinio jūrų laivyno nuotr.)

"Я бы ожидал их развертывания (за рубежом) весной-летом. Европа, разумеется, является тем местом, куда мы хотели бы направить эти самолеты. Поэтому я вижу, что это произойдет", - цитирует военачальника ТАСС.

Карлайл также сообщил, что истребители-бомбардировщики F-35 пошлют и в другие регионы мира: "Кроме того, у нас есть планы направить их в Тихоокеанский регион. И у нас есть планы направить их на Ближний Восток в не столь отдаленном будущем". Он уточнил, что такое развертывание на Ближнем Востоке "не произойдет в нынешнем году".

По его словам, Пентагон хочет отправить самолеты F-35A сначала "в Европу, это будет более кратковременное развертывание, а затем в Тихоокеанский регион, это будет более продолжительное развертывание".

Генерал не назвал европейскую страну, в которую предполагается перебросить F-35A. Не стал он говорить и о том, сколько таких истребителей-бомбардировщиков намечается направить в Европу.

Карлайл подтвердил, что на Ближнем Востоке F-35A предполагается задействовать в боевых операциях.

NEWSru.com
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