США готовят расследование против Китая

 (2)
Deutsche Welle
суббота, 12 августа 2017 г. 17:37
По данным источника Politico, Трамп хочет открыть расследование в отношении Пекина по обвинениям в нарушении прав США на интеллектуальную собственность.
© Reuters/Scanpix

Вашингтон готов начать расследование в отношении Пекина по обвинениям в незаконном использовании технологий и нарушении прав США на интеллектуальную собственность. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщило интернет-издание Politico со ссылкой на источник в американской администрации.

Как ожидается, глава Белого дома Дональд Трамп сделает соответствующее заявление в понедельник, 14 августа. Курировать расследование, которое будет проводиться с опорой на 301 статью Закона о торговле от 1974 года, предстоит представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру, отмечает издание.

По его данным, решение Вашингтона не повлечет за собой автоматического введения санкций против КНР, однако может привести к резкому повышению тарифов на китайские товары.

Трамп разочарован в Китае

Ранее Дональд Трамп заявлял, что "очень разочарован в Китае". "Наши неумные бывшие лидеры позволили китайцам зарабатывать сотни миллиардов долларов в год на торговле, а Пекин в ситуации с Северной Кореей не сделал для нас ничего", - написал американский президент 29 июля в Twitter. Он добавил, что "не позволит этому продолжаться" и выразил уверенность, что "Китай легко бы решил эту проблему". По мнению Вашингтона, несмотря на поддержку в вопросе санкций против Пхеньяна, Пекин не предпринимает достаточных действий для оказания давления на КНДР. При этом ряд сторонников более жесткой политической линии в окружении Трампа подталкивает его к более решительным мерам в отношении Пекина, отмечает интернет-издание Politico.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

США готовят расследование против Китая (2)

США готовят расследование против Китая
По данным источника Politico, Трамп хочет открыть расследование в отношении Пекина по обвинениям в нарушении прав США на интеллектуальную собственность.

Трамп не согласился с призывом Берлина к "вербальному разоружению" (6)

Angela Merkel ir Donaldas Trumpas
Канцлер ФРГ Ангела Меркель, призвавшая к деэскалации риторики между США и КНДР, должна говорить только за свою страну, заявил американский президент.

Япония развернула комплексы ПРО для перехвата северокорейских ракет (2)

Japonija dislokuoja raketas žemė-oras
Системы ПРО приведены в состояние готовности в трех западных префектурах, через которые будет пролегать траектория ракет в случае их запуска Пхеньяном в сторону острова Гуам.

Число жертв столкновения поездов в Египте возросло до 49 человек

Traukinio avarija Egipte
Число погибших в результате столкновения поездов в пригороде египетской Александрии возросло до 49 человек. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на агентство ”Синьхуа”.

СМИ узнали о намерении Трампа обвинить Китай в нарушении прав США на интеллектуальную собственность (5)

СМИ узнали о намерении Трампа обвинить Китай в нарушении прав США на интеллектуальную собственность
США подозревают Китай в нарушении прав на интеллектуальную собственность и готовы начать расследование в отношении Пекина. О начале расследования президент Дональд Трамп намерен объявить в понедельник, 14 августа. Об этом, как передает РИА "Новости", пишет в субботу издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.
Facebook друзья