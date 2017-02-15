США готовы изменить подход к палестино-израильскому конфликту

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bbcrussian.com
среда, 15 февраля 2017 г. 10:05
Вашингтон не будет настаивать на принципе "два государства для двух народов" при урегулировании израильско-палестинского конфликта, сообщил представитель Белого дома накануне визита Биньямина Нетаньяху.
Žydų nausėdija Vakarų Krante
© Reuters / Scanpix

До сих пор США придерживались именно этой позиции.

Представитель Белого дома, выступавший на условиях анонимности, заявил журналистам, что для нового президента США Дональда Трампа главное - это мир на Ближнем Востоке. Каким образом он будет достигнут - по принципу "два государства для двух народов" или иным способом - не столь важно.

Это может быть и создание двух государств, если такой вариант выберут стороны ближне-восточного конфликта, или какой-то другой способ, который их устроят, пояснил чиновник. По его словам, глава американского американского государства не собирается "навязывать" какие-либо условия

В среду, 15 февраля, состоятся переговоры Трампа с премьер-министром Израиля Нетаньяху, который приезжает в США с официальным визитом.

Если Трамп откажется от принципа "два государства для двух народов", это будет означать серьезное изменение политики США, которую годами поддерживали и демократы, и республиканцы.

Этой формулой руководствуются международные переговорщики. Создание отдельного государства для Палестины активно поддерживает арабский мир, в том числе американский союзник - Саудовская Аравия.

Переговорами о разрешении конфликта Израилем и Палестинй будет заниматься зять Трампа Джаред Кушнер, заявлял президент США. По словам Трампа, Кушнер знает этот регион и людей.

Сообщалось, что у Кушнера еврейские корни. При этом дипломатического опыта у него нет. Заместитель министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели приветствовала решение Трампа назначить своего зятя переговорщиком.

Во время предвыборной кампании и в первые недели президентства Трамп обещал отстаивать интересы Израиля. В январе израильское правительство объявило о строительстве 5,5 тыс. домов в поселениях на Западном берегу реки Иордан и еще 566 домов в Восточном Иерусалиме.

ООН считает эти территории оккупированными, они оказались под контролем Израиля после войны 1967 года. Палестинцы считают эти земли своими.

После объявлений о строительстве новых домов на спорных территориях в Белом доме высказали опасения, что строительство поселений "вряд ли поможет" в достижении мира.

7 февраля парламент Израиля принял закон, легализующий уже построенные на Западном берегу 4 тысячи домов. Генпрокурор Израиля Авихай Мандельбит назвал этот законопроект неконституционным. Сообщалось, что его, скорее всего, не одобрит суд.

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