США достигли нового лимита госдолга

 (3)
Deutsche Welle
четверг, 16 марта 2017 г. 13:45
Соединенные Штаты достигли установленного законом потолка госдолга. У Минфина США есть возможности выиграть время до осени. Ожидается, что вскоре Конгресс может принять новый закон, который поднимет планку госдолга.
USA flag
© AP / Scanpix

США достигли нового потолка госдолга, сообщает 15 марта агентство dpa. Действие закона, определявшего максимальный размер госдолга в 18,1 триллиона долларов, было приостановлено в ноябре 2015 года при президенте Бараке Обаме. Однако срок моратория истекает в четверг, 16 марта. Таким образом, нынешний госдолг в размере 19,86 триллиона долларов станет новым лимитом.

Впрочем, это не означает, что США не смогут выполнять свои финансовые обязательства, включая выплаты пенсий, зарплат госслужащим и страховок, отмечает агентство dpa. У министра финансов США Стивена Мнучина есть ряд возможностей, чтобы выиграть время и обеспечить работу федеральных учреждений.

Минфин планирует временно прекратить выпуск некоторых видов гособлигаций. Об этом Мнучин сообщил в письме Конгрессу на прошлой неделе. По данным Бюджетного управления Конгресса, это позволит федеральному правительству продержаться до осени. Кроме того, в апреле ожидаются значительные поступления налогов, что еще больше укрепит его положение.

По данным dpa, ожидается, что республиканское большинство в Конгрессе вскоре примет новый закон, повышающий лимит госдолга. Об этом ранее заявил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл. Примечательно, что до своего избрания президентом Дональд Трамп резко критиковал администрацию Обамы, которая неоднократно поднимала верхний предел госдолга.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

США обвинили двух сотрудников ФСБ в кибератаке на Yahoo

Yahoo
Американский Минюст считает, что офицеры ФСБ Докучаев и Сущин с помощью двух хакеров получили доступ к аккаунтам российских журналистов и правительственных чиновников из России и США.

США достигли нового лимита госдолга (3)

USA flag
Соединенные Штаты достигли установленного законом потолка госдолга. У Минфина США есть возможности выиграть время до осени. Ожидается, что вскоре Конгресс может принять новый закон, который поднимет планку госдолга.

На британской военной базе на Кипре были убиты 800 000 птиц (2)

На британской военной базе на Кипре были убиты 800 000 птиц
Руководство британской военной базы на Кипре подверглось критике за неспособность помешать уничтожению огромного числа певчих птиц на территории базы.

Европейские лидеры радуются поражению крайне правых в Нидерландах (2)

Markas Rutte
В Европе приветствовали итоги голландских выборов, уверенную победу на которых одержала правящая правоцентристская Народная партия за свободу и демократию (VVD) нынешнего премьера Марка Рютте, опередившая Партию свободы (PVV) Герта Виледрса.

Fox News: возле базы подлодок США замечен российский корабль-разведчик (7)

Fox News: возле базы подлодок США замечен российский корабль-разведчик
Разведывательный корабль ВМФ России "Виктор Леонов" в очередной раз замечен у восточного побережья США. Он находился приблизительно в 37 км юго-восточнее американской базы подводных лодок в Кингс-Бэй (штат Джорджия). Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Facebook друзья
Rambler's Top100