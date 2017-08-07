США до 1 сентября ответят на высылку дипломатов из России

 (9)
Deutsche Welle
понедельник, 7 августа 2017 г. 17:36
США до 1 сентября подготовят ответ на решение Москвы о сокращении числа сторудников американских дипломатических представительств в РФ. Об этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в Маниле.
Rexas Tillersonas
© AFP / Scanpix

По словам главы внешнеполитического ведомства США, он уже уведомил об этом российскую сторону. Накануне Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров встретились в кулуарах саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице Филиппин.

При этом госсекретарь оговорился, что пока Вашингтон не определился с характером ответных мер. Тиллерсон добавил, что во время переговоров с российским министром иностранных дел в Маниле задал Сергею Лаврову несколько "уточняющих вопросов" относительно решения Кремля.

Как отмечает AP, ранее Москва пообещала выслать 755 сотрудников американских дипмиссий, однако, по информации Вашингтона, число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве, а также в региональных генконсульствах — существенно ниже заявленной цифры.

Как добавил госсекретарь США, он также обсуждал с Лавровым ситуацию с конфликтом на востоке Украины и проблему возможного вмешательства Москвы в выборы президента США. В первом вопросе Тиллерсон увидел готовность России к диалогу с целью поиска путей выхода из создавшегося кризиса.

Что касается роли Кремля в выборах главы американского государства, то, по словам госсекретаря, этот инцидент привел к "серьезному недоверию" в отношениях между двумя странами.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

В Ригу прибыли военные корабли Китайской Народной республики (8)

Kinijos karo laivai Baltijos jūroje
В понедельник, 7 августа, вице-мэр Риги Андрис Америкс встретился с заместителем командующего Флотом Южного моря Китайской Народной республики адмиралом Ю Манджиянгом.

Прокуратура Крыма начала расследование поездки группы Scooter (3)

Scooter
Прокуратура Автономной республики Крым, переехавшая после аннексии полуострова в Киев, открыла уголовное производство в связи с незаконной поездкой немецкой музыкальной группы Scooter.

США до 1 сентября ответят на высылку дипломатов из России (9)

Rexas Tillersonas
США до 1 сентября подготовят ответ на решение Москвы о сокращении числа сторудников американских дипломатических представительств в РФ. Об этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в Маниле.

Лондон не готов платить 40 млрд евро за выход из ЕС (1)

London
Представитель премьер-министра Великобритании опроверг обнародованную ранее информацию о сумме компенсационных выплат Брюсселю.

Берлин не менял точку зрения в отношении аннексии Крыма (9)

Берлин не менял точку зрения в отношении аннексии Крыма
Присоединив крымский полуостров, Россия нарушила принципы международного права и поставила под вопрос послевоенный миропорядок в Европе, заявила представитель правительства ФРГ.
Facebook друзья