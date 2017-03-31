США больше не хотят свергать Башара Асада

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bbcrussian.com
пятница, 31 марта 2017 г. 13:00
Смещение Башара Асада с поста президента Сирии больше не является главной целью американской политики в этой стране, заявила представитель США в ООН.
JAV ambasadorė Jungtinėse Tautose Nikki Haley
© AP/Scanpix

Никки Хейли сказала, что главным приоритетом для американцев станет поиск возможностей изменения жизни сирийцев к лучшему.

По ее словам, именно такая политика будет проводиться при президенте Дональде Трампе, тогда как Барак Обама как раз намеревался добиться смещения Асада.

По мнению аналитиков, хотя позиции Асада в Сирии и ослабели в какой-то момент, сейчас он выглядит более уверенным, поскольку обеспечил себе поддержку со стороны России, особенно военную.

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