США активизируют строительство системы ПРО в Южной Корее

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Deutsche Welle
среда, 26 апреля 2017 г. 15:00
В свете возросшей напряженности в конфликте с КНДР Вашингтон ускорит строительство системы противоракетной обороны (ПРО) в Южной Корее.
© Shutterstock nuotr.

Некоторые составные части современного комплекса THAAD были переправлены на юг страны, сообщило в среду, 26 апреля, министерство обороны в Сеуле. Система ПРО должна быть полностью готова к концу 2017 года.

"Южная Корея и Соединенные Штаты работают над обеспечением оперативный потенциал системы THAAD в ответ усиление ядерных и ракетных угроз со стороны Северной Кореи", - говорится в заявлении военного ведомства.

В Китае раскритиковали разворачивание системы ПРО в Южной Корее, заявив, что это нарушает баланс безопасности в регионе. Хотя китайское правительство поддерживает санкции ООН против Пхеньяна из-за ядерной программы КНДР, в Пекине опасаются слежки за своими территориями при помощи радаров дальнего действия. Москва также высказалась против разворачивания системы ПРО в Южной Корее.

Противостояние США и КНДР обострилось после прихода к власти Дональда Трампа. Новый глава Белого дома заявил, что будет реагировать на ядерную программу Северной Кореи более жестко, чем его предшественник Барак Обама, не исключив при этом и военного вмешательства.

Deutsche Welle
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