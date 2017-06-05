Среди жертв теракта в Лондоне есть иностранцы

NEWSru.com
понедельник, 5 июня 2017 г. 07:59
Среди погибших в результате последнего теракта в Лондоне есть иностранцы. Об этом сообщил журналистам на брифинге заместитель шефа Скотланд-Ярда Марк Роули. Британская полиция не уточняет национальности, однако известно, что среди жертв один гражданин Канады.
© AP / Scanpix

"Семь человек были убиты тремя нападавшими, опознание жертв трагедии продолжается. Этот процесс может занять определенное время, так как мы полагаем, что некоторые из них приехали из-за рубежа", — цитирует Роули ТАСС. По его словам, "в больницах остаются 36 человек, состояние 21 оценивается как критическое".

Как передает Reuters, премьер-министр Канады Джастин Трюдо в воскресенье заявил о гибели одного гражданина своей страны в теракте. Он подчеркнул, что Канада решительно осуждает атаку, которая произошла в Лондоне.

Информации о российских гражданах среди погибших или пострадавших на данный момент нет. Об этом ТАСС сообщили в посольстве в ответ на просьбу прокомментировать заявления Роули. "Списки еще не опубликованы полицией, но по предварительной информации, российских граждан среди пострадавших и погибших нет", — указали в диппредставительстве.

В ночь на 4 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста в британской столице; затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. По последним данным, в результате терактов семь человек погибли, 48 человек были госпитализированы. Нападавших убили прибывшие на место теракта полицейские. В воскресенье в рамках расследования терактов были задержаны 12 человек.

NEWSru.com
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