Среди задержанных из-за беспорядков в Гамбурге – шестеро граждан РФ

Среди иностранных граждан, задержанных в связи с беспорядками накануне и во время недавнего саммита G20 в Гамбурге, было шестеро граждан Российской Федерации. Об этом во вторник, 11 июля, DW сообщил сотрудник пресс-службы полиции города. По его словам, четверо россиян были временно задержаны по подозрению в совершении преступлений, еще двое были взяты под стражу в качестве превентивной меры и вскоре отпущены на свободу.

Сославшись на большой объем работы, в полиции не смогли сообщить подробности о дате задержания, о каких обвинениях идет речь, был ли выдан ордер на арест и какова дальнейшая судьба задержанных россиян.

В пресс-службе посольства России в Германии на звонки DW не отвечали. Запрос по электронной почте на момент публикации новости остался без ответа.

Бои с полицией и грабеж магазинов

По данным полиции, всего в связи с беспорядками в следственном изоляторе Гамбурга на данный момент находится 51 человек. Большинство из них - граждане Германии, в числе других - жители Испании, Италии, Нидерландов, Франции, Швейцарии и Австрии. Задержанных среди прочего обвиняют в нарушении общественного порядка, нанесении телесных повреждений и сопротивлении сотрудникам полиции.

В следственном изоляторе Гамбурга DW отказались сообщить, есть или были ли среди содержащихся там граждане РФ, задержанные в связи с беспорядками.

В ходе протестных акций в связи с саммитом G20, который состоялся 7-8 июля, преимущественно левые экстремисты устроили уличные бои с полицией, поджоги автомобилей, погромы и грабежы магазинов в районах рядом с местом проведения саммита. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Расследованием беспорядков занимается специальная комиссия.