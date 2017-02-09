Спровоцировавший протесты румынский министр ушел в отставку

bbcrussian.com
четверг, 9 февраля 2017 г. 17:10
Глава министерства юстиции Румынии Флорин Иордаке покинул свой пост после многотысячных акций протеста, продолжавшихся более недели по всей стране.
Riaušės ir protestai Rumunijoje
© Sipa / Scanpix

Граждане выступили против его предложения - отменить уголовное наказание для некрупных коррупционеров.

Именно Иордаке был инициатором законодательной инициативы, вызвавшей столь резкую реакцию в обществе

31 января правительство Румынии издало указ, согласно которому чиновники освобождались от уголовной ответственности за коррупцию, если ущерб не превышал 200 тыс. леев (47,5 тыс. долларов).

После этого в Бухаресте и других городах начались многотысячные митинги протеста - столь массовых гражданских выступлений Румыния не видела со времен падения коммунистического режима в 1989 году.

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Протестующие не только выступали против указа, но и требовали отставки правительства в целом.

5 февраля указ был отозван, так и не вступив в силу.

В среду парламент Румынии проголосовал против вынесения вотума недоверия правительству.

В четверг глава минюста Флорин Иордаке, подавая в отставку, вновь заявил, что предложенная им мера "законна и соответствует конституции", однако признал, что он не смог настроить в свою пользу общественное мнение.

Президент Румынии Клаус Йоханнис уже заявил, что отставки Флорина Иордаке будет недостаточно, чтобы справиться с политическим кризисом в стране.

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