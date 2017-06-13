Споры вокруг иммиграции вызвали кризис в финском правительстве

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bbcrussian.com
вторник, 13 июня 2017 г. 08:13
Финский премьер-министр Юха Сипиля заявил, что его коалиция более не в состоянии иметь дело с партией финских евроскептиков, после того как те выбрали на пост главы партии сторонника жесткой линии по отношению к иммиграции.
Juha Sipila
© AFP/Scanpix

Критики обвиняли Юсси Халла-ахо в разжигании ненависти за высказывания, сделанные в его блоге в адрес ислама и сомалийских мигрантов.

Оба его партнера по правящей коалиции заявили об отсутствии необходимых условий для работы с националистами.

Оппозиционные партии потребовали объявления досрочных выборов, однако на данном этапе их проведение пока не планируется.

Трехпартийная коалиция пришла к власти в 2015 году, что позволило занявшей второе место партии "Истинные финны" впервые войти в правительство.

В посление месяцы популярность партии стала падать, и на партийном съезде в минувшие выходные пост ее председателя перешел к Юсси Халла-ахо.

Сразу же после избрания он заявил о необходимости "более агрессивного" подхода к политике партии по отношению к Евросоюзу и иммиграции. В понедельник он опубликовал на своей странице в "Фейсбуке" пост, в котором посетовал, что премьер Сипиля не согласится занять более твердую позицию в вопросе миграции.

В свою очередь премьер-министр заявил на пресс-конференции, что два других члена правящей коалиции имеют мало общего с партией, возглавляемой Халла-ахо.

"Наши общие ценности и без того подвергались серьезным испытаниям на прочность, а теперь это зашло еще дальше", - сказал он журналистам.

Его союзник, лидер партии Национальная коалиция и министр финансов Петтери Орпо заявил, что политику "Истинных финнов" трудно принять.

Обе партии начали поиски нового партнера, который мог бы присоединиться к правящей коалиции, несмотря на то, что оппозиционные лидеры заявили о необходимости провести досрочные выборы.

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