Спикер Сейма Латвии: войска США в странах Балтии - "решающий фактор" обеспечения безопасности

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rus.DELFI.lv
пятница, 28 апреля 2017 г. 15:15
Постоянное военное присутствие США в балтийских странах является решающим фактором в поддержании безопасности в регионе, сказала председатель Сейма Латвии Инара Мурниеце во время встречи со спикером Палаты представителей Конгресса США Полом Райаном в Вашингтоне.
© Foto - Letvijos Seimo kanceliarija

"Мы высоко ценим усиление присутствия сил НАТО в балтийском регионе за счет направления боевых групп. Но для нас важно постоянное военное присутствие США в Латвии на основе ротации. Агрессивное поведение Кремля угрожает нашему региону", - сказала председатель Сейма.

Мурниеце отметила, что Латвия предприняла значительные усилия для укрепления своей обороноспособности, и в 2018 году на оборонные нужды будет направляться 2% от ВВП. Присутствие союзников является основой политики сдерживания, подчеркнула она.

Председатель Сейма выразила личную благодарность США и спикеру Палаты представителей за жесткую и неизменную позицию в вопросах поддержания безопасности в странах Балтии.

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