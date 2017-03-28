Спикер Сейма Латвии: группа НАТО должна быть готова незамедлительно реагировать на любую потенциальную агрессию

Дислоцированная в Латвии боевая группа НАТО должна быть готова незамедлительно реагировать на любую потенциальную агрессию в кризисных ситуациях, заявила сегодня председатель Сейма Латвии Инара Мурниеце на встрече с президентом Национальной ассамблеи Словении Миланом Брглезом.

Об этом агентству LETA сообщили в парламентской пресс-службе.

В Латвии боевую группу НАТО составит возглавляемый Канадой многофункциональный батальон сил НАТО, в который войдут также словенские военные.

"Мы высоко ценим решение парламента Словении отправить своих военных в Латвию для участия в боевой группе НАТО. Этот жест свидетельствует о солидарности и поддержке Словенией нашего региона", — подчеркнула Мурниеце.

Латвию и Словению объединяют дружеские отношения и активный политический диалог, в том числе в вопросах повестки дня ЕС и НАТО, а также парламентское сотрудничество, отметила спикер Сейма.

Во время встречи Мурниеце и Брглез обсудили также ситуацию на востоке Украины, подчеркнув необходимость продолжения прежней политики в отношениях с Россией и полного выполнения Минских соглашений.

Во встрече участвовали также зампредседателя комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс и секретарь комиссии по нацбезопасности, член группы депутатов по сотрудничеству с парламентом Словении Ринголд Балодис.

В составе делегации Национальной ассамблеи Словении во главе с ее президентом Миланом Брглезом с визитом в Латвии находятся зампредседателя комиссии Национальной ассамблеи Словении по сельскому и лесному хозяйству и продовольствию Симон Зайц и зампредседателя комиссии по европейским делам Марко Погачник.