Spiegel поместил на обложку нового номера портрет Трампа с лицом Путина

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Gazeta.ru
суббота, 4 марта 2017 г. 11:12
Немецкий журнал Der Spiegel поместил на обложку нового номера портрет президента США Дональда Трампа с лицом российского президента Владимира Путина.
Vladimiras Putinas
© Sputnik / Scanpix

”Сколько Путина в Трампе?” — говорится в подписи к изображению.

В номере опубликована статья, посвященная информации о вмешательстве России в президентские выборы в США.

Ранее сообщалось, что администрация экс-президента США Барака Обамы в последние дни своей работы пыталась усердно распространить между членами правительства страны находившуюся у нее информацию о якобы связях нынешнего президента США Дональда Трампа и его команды с Россией, а также данных о якобы российском вмешательстве в президентские выборы Соединенных Штатов.

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