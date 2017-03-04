Spiegel поместил на обложку нового номера портрет Трампа с лицом Путина

”Сколько Путина в Трампе?” — говорится в подписи к изображению.

В номере опубликована статья, посвященная информации о вмешательстве России в президентские выборы в США.

Ранее сообщалось, что администрация экс-президента США Барака Обамы в последние дни своей работы пыталась усердно распространить между членами правительства страны находившуюся у нее информацию о якобы связях нынешнего президента США Дональда Трампа и его команды с Россией, а также данных о якобы российском вмешательстве в президентские выборы Соединенных Штатов.