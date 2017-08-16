Спецслужбы США считают КНДР способной самой производить ракетные двигатели

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Deutsche Welle
среда, 16 августа 2017 г. 09:10
Ранее газета New York Times сообщила, что Северная Корея могла приобрести украинские ракетные двигатели на черном рынке.
© AFP / Scanpix

Северная Корея способна самостоятельно производить двигатели для ракет. Об этом агентству Reuters во вторник, 15 августа, сообщил неназванный представитель американских спецслужб.

"У нас есть разведданные, которые позволяют предположить, что КНДР не зависит от импорта ракетных двигателей. Мы считаем, что они в состоянии производить двигатели сами", - сказал он.

Ранее газета New York Times сообщила со ссылкой на доклад Международного института стратегических исследований, что Северная Корея могла приобрести на черном рынке двигатели для межконтинентальных баллистических ракет, возможно произведенные на украинском заводе "Южмаш".

Deutsche Welle
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