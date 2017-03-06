Спецслужбы США отрицают слова Трампа о прослушке его телефонов

Согласно газете New York Times, глава ФБР Джеймс Коми попросил министерство юстиции США выступить с опровержением слов Трампа. Американский минюст пока этого не сделал.

Ранее бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что никто не прослушивал телефоны Трампа или его предвыборного штаба во время прошлогодней избирательной кампании.

Как сказал Клэппер в интервью телеканалу Эн-би-си, не существует ни одного постановления суда о прослушивании "Трамп-тауэр" - нью-йоркского небоскреба, в котором размещалась штаб-квартира президентской кампании кандидата от республиканцев.

По словам Клэппера, как глава разведслужбы он не мог не знать о постановлении суда, разрешающем прослушку телефонов Дональда Трампа. "Но такого постановления не было. Я заявляю это со всей категоричностью", - добавил он.

Джеймс Клэппер, который ушел в отставку с поста главы Национальной разведки США сразу после инаугурации Трампа в январе этого года, сказал, что спецслужбы не следили за Трампом ни до выборов, ни во время, ни после них, когда тот стал избранным президентом.

"Но я не могу говорить за все правительственные департаменты или местные власти", - добавил он.

Дональд Трамп выступил с обвинением в адрес Барака Обамы в минувшую субботу.

"Кошмар! Только что узнал, что Обама начал прослушивать мои телефоны в "Трамп-Тауэр" незадолго до победы [на выборах]. Ничего не нашел. Это маккартизм!", - написал Трамп в "Твиттере".

Президент не привел каких-либо доказательств, однако попросил комитет по разведке конгресса проверить эти сообщения в рамках проводимого им расследования предполагаемого вмешательства России в президентскую кампанию.

Глава комитета по разведке палаты представителей Девин Нуньес уже выпустил заявление, в котором сообщил, что комитет проверит информацию о возможной слежке за кандидатами в президенты США в рамках ранее начатого расследования, касающегося предполагаемого вмешательства России в процесс выборов.

Представитель Барака Обамы заявил, что бывший президент никогда не давал распоряжений прослушивать кого-либо из американских граждан.

"Ни президент Обама, ни кто-либо еще в Белом доме не давал указаний вести слежку за гражданином США. Непреложным правилом администрации Обамы было невмешательство чиновников Белого дома в независимые расследования министерства юстиции", - сказал пресс-секретарь экс-президента Кевин Льюис.

Нынешний пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер написал в "Твиттере", что президент Трамп и его администрация воздержатся от дальнейших комментариев по этому вопросу до тех пор, пока не будет завершено проводимое конгрессом расследование.