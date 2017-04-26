Спецслужбы Франции возложили на Асада вину за химатаку в Идлибе

В результате авиаудара по контролируемому повстанцами городу Хан-Шейхун 4 апреля погибли по меньшей мере 87 человек.
"Нет сомнений, что был использован зарин. Также нет сомнений в ответственности сирийского режима, учитывая, как зарин был использован и произведен", - заявил глава французского МИД Жан-Марк Эро.
В рассекреченном шестистраничном отчете, составленном французскими военными и сотрудниками зарубежных спецслужб, говорится, что вывод о причастности режима Асада был сделан на основании исследования образцов отравляющего вещества с места авиаудара и анализа крови жертвы.
"Из определенного источника нам известно, способ изготовления обнаруженного нами зарина типичен для сирийских лабораторий. Это фирменный метод режима, и именно он позволяет нам установить ответственность за атаку", - заявил министр.
Журналисты агентства Рейтер, которым уже удалось ознакомиться с докладом, пишут, что речь идет об обнаруженном в зарине компоненте гексамин - это отличительный знак химоружия, производимого сирийским правительством.
"Французские спецслужбы считают, что только Башар Асад и люди из его ближайшего окружения могли отдать приказ использовать химическое оружие", - цитирует отчет Рейтер
Согласно отчету, джихадистские группировки в регионе не имели ресурсов для подготовки подобное нападение, а боевиков запрещенной во многих странах, включая Россию, группировки "Исламское государство" на момент атаки в провинции не было.
Удар по Идлибу
Утром 4 апреля город Хан-Шейхун в Идлибе подвергся бомбардировке.
Сразу после авиаудара люди на земле стали задыхаться. Оппозиционные активисты сообщили, что авианалет на город на северо-западе Сирии совершили самолеты сирийских правительственных ВВС.
Дамаск отрицает применение химоружия и причастность к атаке. Россия, поддерживающая режим Башара Асада, заявила, что сирийская авиация могла разбомбить склад химоружия повстанцев.
Президент Сирии Башар Асад назвал химатаку "стопроцентной фабрикацией".
Через три дня после нападения на Идлиб, в ночь на 7 апреля, два американских эсминца, находящихся в Средиземном море южнее Кипра, выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по аэродрому Шейрат на западе сирийской провинции Хомс.
Президент США Дональд Трамп назвал этот ракетный удар возмездием за химическую атаку в провинции Идлиб.
В Кремле осудили действия США и заявили, что удары по сирийской авиабазе де-факто были нанесены в интересах запрещенных в России экстремистских группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра".