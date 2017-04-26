Спецслужбы Франции возложили на Асада вину за химатаку в Идлибе

Французские спецслужбы пришли к выводу, что химическую атаку на провинцию Идлиб с применением нервно-паралитического вещества зарин осуществили силы, лояльные сирийскому президенту Башару Асаду, говорится в представленном властями рассекреченном отчете.

В результате авиаудара по контролируемому повстанцами городу Хан-Шейхун 4 апреля погибли по меньшей мере 87 человек.

"Нет сомнений, что был использован зарин. Также нет сомнений в ответственности сирийского режима, учитывая, как зарин был использован и произведен", - заявил глава французского МИД Жан-Марк Эро.

В рассекреченном шестистраничном отчете, составленном французскими военными и сотрудниками зарубежных спецслужб, говорится, что вывод о причастности режима Асада был сделан на основании исследования образцов отравляющего вещества с места авиаудара и анализа крови жертвы.

"Из определенного источника нам известно, способ изготовления обнаруженного нами зарина типичен для сирийских лабораторий. Это фирменный метод режима, и именно он позволяет нам установить ответственность за атаку", - заявил министр.

Журналисты агентства Рейтер, которым уже удалось ознакомиться с докладом, пишут, что речь идет об обнаруженном в зарине компоненте гексамин - это отличительный знак химоружия, производимого сирийским правительством.

"Французские спецслужбы считают, что только Башар Асад и люди из его ближайшего окружения могли отдать приказ использовать химическое оружие", - цитирует отчет Рейтер

Согласно отчету, джихадистские группировки в регионе не имели ресурсов для подготовки подобное нападение, а боевиков запрещенной во многих странах, включая Россию, группировки "Исламское государство" на момент атаки в провинции не было.

Удар по Идлибу

Утром 4 апреля город Хан-Шейхун в Идлибе подвергся бомбардировке.

Сразу после авиаудара люди на земле стали задыхаться. Оппозиционные активисты сообщили, что авианалет на город на северо-западе Сирии совершили самолеты сирийских правительственных ВВС.

Дамаск отрицает применение химоружия и причастность к атаке. Россия, поддерживающая режим Башара Асада, заявила, что сирийская авиация могла разбомбить склад химоружия повстанцев.

Президент Сирии Башар Асад назвал химатаку "стопроцентной фабрикацией".

Через три дня после нападения на Идлиб, в ночь на 7 апреля, два американских эсминца, находящихся в Средиземном море южнее Кипра, выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по аэродрому Шейрат на западе сирийской провинции Хомс.

Президент США Дональд Трамп назвал этот ракетный удар возмездием за химическую атаку в провинции Идлиб.

В Кремле осудили действия США и заявили, что удары по сирийской авиабазе де-факто были нанесены в интересах запрещенных в России экстремистских группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра".