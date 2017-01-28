Спецслужба Норвегии заявила о попытке РФ повлиять на присуждение Нобелевской премии

Служба безопасности полиции Норвегии PST утверждает, что в 2015 году Россия проводила спецоперацию с привлечением спецслужб с целью воспрепятствовать награждению президента Украины Петра Порошенко Нобелевской премией мира. Об этом в пятницу, 27 января, пишет сайт Норвежской государственной телерадиокомпании NRK.

По словам директора Норвежского нобелевского комитета Улава Ньёлстада, летом 2015 года его попросили о встрече два сотрудника российского посольства. Их приняли сам Ньёлстад и директор по исследованиям Института Нобеля Асле Тойе. "Мы задались вопросом, не было ли это попыткой оказать на нас влияние, и связались c PST", - рассказал изданию Улав Ньёлстад.

Получив имена визитеров, в норвежской спецслужбе выяснили, что один из них оказался офицером Службы внешней разведки РФ. По словам сотрудника PST Арне Кристиана Хёугстёйля, посещение россиянами руководителей Нобелевского комитета было частью операцией, нацеленной на то, чтобы повлиять на их решение.

Поддельное письмо Гройсмана

Визит россиян произошел через две недели после того, как пророссийские новостные сайты и блогеры распространили поддельное письмо от лица Владимира Гройсмана (на тот момент спикер Верховной рады Украины) на имя поверенного в делах США в Норвегии. В нем говорилось о том, что Петру Порошенко крайне важно получить гарантии присуждения ему Нобелевской премии. Российское официальное новостное агентство "Спутник" опубликовало статью с изложением содержания письма под названием "Украина давит на США, чтобы обеспечить Порошенко Нобелевскую премию мира?", отмечает NRK.

Арне Кристиан Хёугстёйль утверждает, что при помощи ложного новостного сообщения, а также фальшивого письма производилась попытка дискредитировать потенциального кандидата на премию мира. "В этой ситуации, мы считаем, цель состояла в том, чтобы гарантировать, что Порошенко не будет кандидатом на получение Нобелевской премии мира", - говорит сотрудник норвежской спецслужбы.

В Норвежском нобелевском комитете полагают, что российская спецоперация могла быть нацелена как на дискредитацию Порошенко, так и на представление в плохом свете самого комитета. Хотя, возможно, Москва преследовала обе цели одновременно.

Посольство обвиняет PST в паранойе

Российское посольство в ответе на запрос NRK назвало посещение Норвежского нобелевского комитета "рутинной дипломатической работой", а в деятельности PST по данному эпизоду усмотрело признаки паранойи.

Обладателем Нобелевской премии мира за 2015 год стала политическая организация "Квартет за национальный диалог в Тунисе".