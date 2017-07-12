Спецпрокурор США по России изучит переписку Трампа-младшего

Deutsche Welle
среда, 12 июля 2017 г. 14:46
Спецпрокурор США по России Роберт Мюллер в рамках расследования о предполагаемом вмешательстве Москвы в президентские выборы в США изучит электронную переписку сына американского президента, Дональда Трампа-младшего, с музыкальным агентом Робом Голдстоуном, в которой идет речь о намерении получить компромат на Хиллари Клинтон - соперницу Трампа на выборах.
© AFP / Scanpix

Об этом в среду, 12 июля, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на информированный источник.

Незадолго до этого Трамп-младший обнародовал свою переписку, из которой следует, что летом 2016 года он согласился встретиться с человеком, принимаемым им за "российского адвоката, связанного с Кремлем", после того как получил электронное сообщение с предложением предоставить ему "информацию очень высокого уровня и секретного характера", компрометирующую кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

В одном из электронных сообщений от Голдстоуна говорится, что эта информация является частью "российской программы поддержки Трампа".

Однако адвокат Наталья Весельницкая, о которой идет речь, отрицает, что когда-либо действовала от имени правительства РФ. Подробности контактов между Трампом-младшим, Голдстоуном и Весельницкой до недавнего времени были неизвестны федеральным следователям, сообщили CNN три чиновника, знакомые с ходом расследования.

В рамках расследования роли России в победе на выборах Дональда Трампа ФБР изучало некоторые сделки Трампа-младшего еще до того, как стало известно о его встрече с Весельницкой, но теперь спецпрокурор Мюллер в рамках собственного расследования изучит электронную переписку сына президента и обстоятельства его встречи с российским адвокатом.

Deutsche Welle
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