Спецпредставитель США по Украине поддержал поставку оружия Киеву

Курт Волкер сказал, что США рассматривают поставку оружия Украине для помощи прекращения конфликта на востоке Украины.

«Оружие позволит Украине защитить себя и, к примеру, вывести танки, это поможет остановить Россию, угрожающую Украине», — сказал он.

По его словам, такой шаг не является провокацией. Он отметил, что для успеха в установлении мира на востоке Украины потребуется «новый стратегический диалог с Россией».

Ранее Волкер посетил Донбасс, после чего заявил, что в Донбассе ведется «горячая война».