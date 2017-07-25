Спецпредставитель США по Украине поддержал поставку оружия Киеву

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Телеканал "Дождь"
вторник, 25 июля 2017 г. 10:40
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер выступил за поставку оружия Киеву для того, чтобы «остановить Россию, угрожающую Украине». Об этом он заявил в интервью «Би-би-си».
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Курт Волкер сказал, что США рассматривают поставку оружия Украине для помощи прекращения конфликта на востоке Украины.

«Оружие позволит Украине защитить себя и, к примеру, вывести танки, это поможет остановить Россию, угрожающую Украине», — сказал он.

По его словам, такой шаг не является провокацией. Он отметил, что для успеха в установлении мира на востоке Украины потребуется «новый стратегический диалог с Россией».

Ранее Волкер посетил Донбасс, после чего заявил, что в Донбассе ведется «горячая война».

Телеканал "Дождь"
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