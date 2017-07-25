Спецпредставитель США по Украине поддержал поставку оружия Киеву

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер выступил за поставку оружия Киеву для того, чтобы «остановить Россию, угрожающую Украине». Об этом он заявил в интервью «Би-би-си».
Курт Волкер сказал, что США рассматривают поставку оружия Украине для помощи прекращения конфликта на востоке Украины.
«Оружие позволит Украине защитить себя и, к примеру, вывести танки, это поможет остановить Россию, угрожающую Украине», — сказал он.
По его словам, такой шаг не является провокацией. Он отметил, что для успеха в установлении мира на востоке Украины потребуется «новый стратегический диалог с Россией».
Ранее Волкер посетил Донбасс, после чего заявил, что в Донбассе ведется «горячая война».