SpaceX успешно провела первый запуск ракеты Falcon 9 после сентябрьской аварии

В 20:54 по московскому времени с базы американских ВВС Вандерберг в штате Калифорния состоялся запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с телекоммуникационными спутниками Iridium Next. Это первый пуск, осуществленный корпорацией SpaceX с момента аварии ее ракеты Falcon 9 в сентябре прошлого года.

Согласно сообщениям SpaceX, запуск прошел успешно. Примерно через 10 минут после запуска нижняя ступень ракеты благополучно приземлилась на платформу в Тихом океане, передает агентство Reuters.

Данный запуск изначально планировался на 9 января, однако был отложен из-за неблагоприятных погодных условий. В тот день в районе стартового комплекса был сильный ветер и дожди.

Как отмечает ТАСС, на Falcon 9 находятся десять новейших телекоммуникационных спутников Iridium Next производства компании Iridium Communications. Эта корпорация в течение ближайших лет планирует доставить в космос несколько десятков таких аппаратов.

Отметим, что запуск ракеты со спутниками был перенесен на январь после аварии в сентябре. Тогда ракета-носитель Falcon 9 взорвалась прямо на стартовой площадке. Как сообщалось, неудачей закончились испытания огнеустойчивости двигателей ракеты.

В декабре прошлого года SpaceX Элона Маска официально отложила первый пилотируемый полет корабля Dragon, в рамках которого планировалось доставить астронавтов NASA на МКС. Согласно пересмотренным планам, в ноябре 2017 года корпорация проведет первый запуск корабля Dragon без экипажа, а полет к МКС может состояться в мае 2018 года.