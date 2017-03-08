Союзник Трампа в конгрессе: доказательств прослушки нет

bbcrussian.com
среда, 8 марта 2017 г. 13:05
Председатель комитета по разведке конгресса США республиканец Девин Нуньес не подтвердил заявление президента Дональда Трампа о том, что накануне президентских выборов в его штабе по приказу людей из администрации Барака Обамы были установлены прослушивающие устройства.
© Reuters / Scanpix

"Я не видел доказательств [прослушки Трампа]", - заявил Нуньес на пресс-конференции, оговорившись, что если бы в отношении Дональда Трампа или его команды проводилась разведоперация, об этом были бы осведомлены руководители обеих фракций, председатели комитетов по разведке и лидеры меньшинства в этих комитетах в каждой из палат Конгресса (всего восемь законодателей).

"Нас должны держать в курсе всех проходящих операций по контрразведке", - заявил глава комитета.

"Мне кажется, что более важный вопрос в этой ситуации - действительно ли господином Трампом или кем-то из его команды интересовались разведслужбы или правоохранители?", - добавил Нуньес.

Конгрессмен также анонсировал, что 20 марта его комитет проведет открытые слушания по расследованию связей команды Трампа с Россией, в которых должны будут участвовать глава ФБР Джеймс Коми и директор Агентства национальной безопасности (АНБ) Майк Роджерс.

В прошлую субботу президент Дональд Трамп внезапно написал в "Твиттер", что накануне выборов его телефонные разговоры прослушивались.

Президент позже попросил комитеты по разведке обеих палат конгресса проверить эти сообщения в рамках уже проводимого ими расследования предполагаемого вмешательства России в президентскую компанию.

Представитель Барака Обамы заявил в субботу, что бывший президент никогда не давал распоряжений прослушивать кого-либо из американских граждан.

Заявления Трампа были встречены требованиями конгрессменов - как республиканцев, так и демократов - подкрепить обвинения конкретными доказательствами.

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