Советник Трампа призвал Россию и США сесть за стол переговоров

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bbcrussian.com
вторник, 17 января 2017 г. 12:58
России и США нужно сесть за стол переговоров, чтобы прийти к лучшему соглашению, чем санкции, которые страны ввели друг против друга, заявил в интервью ТАСС советник президента США по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи.
© Shutterstock nuotr.

По словам Скарамуччи, у Дональда Трампа есть "видение взаимных интересов" с Россией.

"Возможно, через год отношения с российским народом и российским правительством будут лучше, чем сегодня. Я не говорю, что так случится. Кто знает, какие обстоятельства или факты повлияют на наши отношения, но мы в любом случае этого хотим", - заявил Скарамуччи в беседе с ТАСС в Давосе.

Скарамуччи раскритиковал санкции, введенные администрацией уходящего президента США Барака Обамы в отношении России. По его словам, санкции имели "противоположный эффект из-за характера русских людей".

"Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить. В моем понимании санкции скорее всего сплотили ваш народ вокруг президента", - заявил Скарамуччи.

Он объяснил, что санкции были введены, так как действия российского правительства в международном сообществе были восприняты "с определенным неодобрением". Он призвал выработать лучшую альтернативу им.

Трамп накануне в интервью британской газете Times заявил, что готов предложить президенту России Владимиру Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.

"Для начала, я считаю, что ядерное оружие надо сокращать, и сокращать очень существенно. Это могло бы быть составной частью этого процесса. Однако Россия сейчас сильно страдает из-за санкций, а я думаю, что может произойти нечто такое, от чего много людей выиграют", - заявил Трамп.

Ранее в интервью Wall Street Journal Трамп обещал, что на какое-то время сохранит антироссийские санкции. Тогда избранный президент США заявил, что может отменить санкции, если Москва докажет свою пользу в борьбе с терроризмом и достижении других целей.

Президент США Барак Обама 14 января, за несколько дней до истечения срока своих полномочий, продлил еще на год санкции, введенные против России.

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