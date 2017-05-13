Советник Трампа пригрозил России за поддержку "режима Асада"

Налаживание контактов между президентом США Дональдом Трампом и российской стороной не помешает американской администрации привлечь Москву к ответственности за ее "деструктивное поведение" на Ближнем Востоке. Об этом заявил советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер.

"Президент дал ясно понять, что он будет противостоять деструктивному поведению России, — такому, как поддержка кровавого режима Асада в Сирии… потакание Ирану и крайне деструктивные политика и стратегия на Ближнем Востоке", — цитирует генерал-лейтенанта газета The New York Post.

В то же время администрация Трампа будет искать направления для сотрудничества с Москвой, добавил советник главы американского государства.

Макмастер выразил мнение, что целый ряд проблем в области международной безопасности будет легче урегулировать, если "Россия придет к выводу, что наилучшим образом продвижению ее интересов способствует сотрудничество с Соединенными Штатами и другими" странами, а не продолжение политики конфронтации.

Заявление Макмастера последовало всего через два дня после встречи Дональда Трампа и главы МИД России Сергея Лаврова в Вашингтоне. "Думаю, мы будем очень хорошо сотрудничать по Сирии", — отметил тогда американский президент. Одновременно он призвал Москву "обуздать" сирийского руководителя Башара Асада и союзный ему Иран.