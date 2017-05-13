Советник Трампа пригрозил России за поддержку "режима Асада"

 (6)
Deutsche Welle
суббота, 13 мая 2017 г. 16:23
Налаживание контактов между президентом США Дональдом Трампом и российской стороной не помешает американской администрации привлечь Москву к ответственности за ее "деструктивное поведение" на Ближнем Востоке. Об этом заявил советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер.
Donaldas Trumpas
© Sipa / Scanpix

"Президент дал ясно понять, что он будет противостоять деструктивному поведению России, — такому, как поддержка кровавого режима Асада в Сирии… потакание Ирану и крайне деструктивные политика и стратегия на Ближнем Востоке", — цитирует генерал-лейтенанта газета The New York Post.

В то же время администрация Трампа будет искать направления для сотрудничества с Москвой, добавил советник главы американского государства.

Макмастер выразил мнение, что целый ряд проблем в области международной безопасности будет легче урегулировать, если "Россия придет к выводу, что наилучшим образом продвижению ее интересов способствует сотрудничество с Соединенными Штатами и другими" странами, а не продолжение политики конфронтации.

Заявление Макмастера последовало всего через два дня после встречи Дональда Трампа и главы МИД России Сергея Лаврова в Вашингтоне. "Думаю, мы будем очень хорошо сотрудничать по Сирии", — отметил тогда американский президент. Одновременно он призвал Москву "обуздать" сирийского руководителя Башара Асада и союзный ему Иран.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Советник Трампа пригрозил России за поддержку "режима Асада" (6)

Donaldas Trumpas
Налаживание контактов между президентом США Дональдом Трампом и российской стороной не помешает американской администрации привлечь Москву к ответственности за ее "деструктивное поведение" на Ближнем Востоке. Об этом заявил советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер.

Латвия отгородится от Беларуси 120-километровым забором (4)

Латвия отгородится от Беларуси 120-километровым забором
На границе между Латвией и Беларусью будет возведен забор общей длиной 120 км, сообщает LETA со ссылкой на подготовленный Министерством внутренних дел Латвии документ. Предполагается, что забор позволит ограничить поток нелегальных иммигрантов и других нарушителей границы.

Военные Латвии пролетят над Россией и проведут съемку военных объектов (20)

Военные Латвии пролетят над Россией и проведут съемку военных объектов
На следующей неделе, с 15 по 19 мая, совместная группа латвийских и немецких военных проведут наблюдательные полеты над территорией РФ, чтобы провести мониторинг в соответствии с условиями Договора по открытому небу. Делегация будет использовать самолет Saab-340 Вооруженных сил Швеции.

Россия и страны Европы подверглись масштабной кибератаке (23)

Kibernetinė ataka
Многие организации по всей Европе и Азии подверглись масштабной кибератаке с использованием ранее неизвестной вредоносной программы.

СМИ: Египет отказался допустить российских контролеров в аэропорты (3)

СМИ: Египет отказался допустить российских контролеров в аэропорты
Возобновление авиаперелетов между РФ и Египтом откладывается на неопределенный срок из-за нежелания Каира разрешить российским специалистам по авиационной безопасности присутствовать в местных аэропортах и неустраненных претензий по безопасной эксплуатации терминалов. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.
Facebook друзья
Rambler's Top100