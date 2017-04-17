Советник Трампа обвинил Россию в "подрывных действиях" в Европе

Deutsche Welle
понедельник, 17 апреля 2017 г. 10:25
Пришло время вести "жесткие переговоры" с российским руководством, заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.
© JAV laivyno nuotr.

Пришло время "вести жесткие переговоры с Москвой" на тему ее поддержки сирийского правительства, а также "подрывной деятельности" РФ в Европе, считает советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер. Поддержка Москвой сирийского президента Башара Асада привела к гражданской войне и кризису, который распространился не только на Ирак и другие соседние страны, но также на Европу, заявил он в эфире американского телеканала ABC News в воскресенье, 16 апреля.

Отношения США и России в настоящее время находятся в низшей точке, указал далее Макмастер. По его мнению, визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву состоялся в "идеально подходящий момент".

Президент США Дональд Трамп в конце февраля назначил Герберта Макмастера своим советником по вопросам безопасности вместо Майкла Флинна, ушедшего в отставку с этого поста после скандала, разразившегося вокруг его обсуждения антироссийских санкций с послом РФ Сергеем Кисляком.

Deutsche Welle
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