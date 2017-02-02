Советник Трампа назвал пуск иранской ракеты провокацией

bbcrussian.com
четверг, 2 февраля 2017 г. 08:08
США осуждают запуск Ираном баллистической ракеты, заявил советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн. Вашингтон выносит Тегерану официальное предупреждение, заявил он.
Michael Flynn
© AP/Scanpix

Флин назвал пуск ракеты провокацией. По его словам, действия Тегерана нарушают резолюцию Совбеза ООН 2015 года по урегулированиию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

"В пункте 3 приложения к резолюции 2231 (2015) к Ирану обращен призыв не осуществлять любую деятельность, связанную с разработкой и созданием баллистических ракет, спроектированных таким образом, чтобы они были способны доставлять ядерное оружие, включая запуски с использованием технологии баллистических ракет", - говорится в резолюции Совбеза.

Власти Ирана считают, что запуск был законным. "Никто не может влиять на наши решения. Мы не позволим иностранцам вмешиваться в нашу оборонную политику", - заявил министр обороны Ирана Хосейн Дехган 1 февраля.

Советник Трампа заявил, что запуск ракеты и атака союзничающих с Ираном хуситов на корабль Саудовской Аравии являются свидетельством "дестабилизирующего поведения Ирана на Ближнем Востоке".

Флинн также упрекнул администрацию предыдущего президента Барака Обамы в неспособности адекватно реагировать на такие действия Ирана, как "транспортировка оружия" и "поддержка терроризма".

Ранее с резким осуждением запуска ракеты выступил также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он обвинил Тегеран в "злостном нарушении" резолюции Совбеза ООН.

Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп не раз критически отзывался о ядерной сделке с Ираном и пообещал расторгнуть ее. Президент Ирана Хассан Роухани заявлял, что не позволит Трампу этого сделать.

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