Советник Трампа назвал пуск иранской ракеты провокацией

Флин назвал пуск ракеты провокацией. По его словам, действия Тегерана нарушают резолюцию Совбеза ООН 2015 года по урегулированиию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

"В пункте 3 приложения к резолюции 2231 (2015) к Ирану обращен призыв не осуществлять любую деятельность, связанную с разработкой и созданием баллистических ракет, спроектированных таким образом, чтобы они были способны доставлять ядерное оружие, включая запуски с использованием технологии баллистических ракет", - говорится в резолюции Совбеза.

Власти Ирана считают, что запуск был законным. "Никто не может влиять на наши решения. Мы не позволим иностранцам вмешиваться в нашу оборонную политику", - заявил министр обороны Ирана Хосейн Дехган 1 февраля.

Советник Трампа заявил, что запуск ракеты и атака союзничающих с Ираном хуситов на корабль Саудовской Аравии являются свидетельством "дестабилизирующего поведения Ирана на Ближнем Востоке".

Флинн также упрекнул администрацию предыдущего президента Барака Обамы в неспособности адекватно реагировать на такие действия Ирана, как "транспортировка оружия" и "поддержка терроризма".

Ранее с резким осуждением запуска ракеты выступил также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он обвинил Тегеран в "злостном нарушении" резолюции Совбеза ООН.

Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп не раз критически отзывался о ядерной сделке с Ираном и пообещал расторгнуть ее. Президент Ирана Хассан Роухани заявлял, что не позволит Трампу этого сделать.