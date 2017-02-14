Советник Трампа Майкл Флинн подал в отставку

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку. Он признал, что давал неполную информацию о контактах с российским послом Сергеем Кисляком в конце декабря, и принес извинения Дональду Трампу. Флинна сменит генерал Джозеф Келлог.

В своем заявлении об отставке Флинн признал, что в период, предшествующий инаугурации Трампа, он из-за быстро развивающихся событий и "по неосторожности предоставил вице-президенту и другим неполную информацию относительно телефонных разговоров с послом России".

"Я искренне извинился перед президентом и вице-президентом, и они приняли мои извинения", - сказано в заявлении Флинна.

Флинн говорил с послом России в Вашингтоне в декабре. Изначально бывший армейский генерал отрицал, что темой разговоров были санкции, и вслед за ним об этом заявлял вице-президент Майк Пенс. Позже Флинн сообщил Белому дому, что тема санкций все-таки могла обсуждаться.

Исполнять обязанности советника по национальной безопасности будет генерал Джозеф Кит Келлог, более известный как Кит Келлог, ранее занимавший пост главы аппарата Совета по национальной безопасности США. Он провел в армии больше 30 лет, служил во Вьетнаме, Камбодже, Панаме и Персидском заливе.

Ранее о том, что Флинн извинился перед вице-президентом Пенсом за неточную информацию о своих контактах с Кисляком, сообщал канал Fox News. А советник президента США Келлиан Конуэй в интервью телеканалу MSNBC настаивала, что Флинн по-прежнему пользуется абсолютным доверием Трампа.

Минюст США предупреждал Белый дом о контактах Флинна и Кисляка, сообщила газета Washington Post. По мнению ведомства, Флинн мог стать мишенью для шантажа со стороны России.

Известно, что в декабре Майкл Флинн несколько раз говорил по телефону с послом Сергеем Кисляком.

Вплоть до прошлой недели Флинн отрицал, что в ходе этих разговоров были затронуты санкции, введенные Вашингтоном против России после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на востоке Украины, и позже - после скандала с хакерскими атаками на американские политические институты.

Однако девять бывших и нынешних членов американской администрации рассказали газете Washington Post, что в ходе разговора Флинна с Кисляком вопрос санкций поднимался. По словам собеседников газеты, взаимодействие Флинна и Кисляка началось еще до президентских выборов, прошедших в Америке 8 ноября.

По мнению источников Washington Post, после декабрьского разговора у Кисляка сложилось впечатление, что антироссийские санкции будут пересмотрены после инаугурации Трампа.

После публикации представитель Флинна сообщил, что генерал "не может сказать наверняка", обсуждал ли он санкции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявил журналистам, что Флинн и Кисляк не обсуждали вопрос снятия санкций.