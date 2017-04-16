Советник Трампа: Китай работает с США над ответом Северной Корее

В интервью телеканалу Эй-би-си он заявил о достигнутом "международном консенсусе" относительно действий Пхеньяна. По его словам, все понимают, что "эта ситуация не может дальше продолжаться".

В воскресенье стало известно о неудачном запуске ракеты, проведенном Северной Кореей.

Накануне в Пхеньяне прошел масштабный военный парад в честь 105-й годовщины со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. На параде были показаны баллистические ракеты, предположительно нового типа.

Президент США Дональд Трамп в "Твиттере" также написал, что Китай сотрудничает с США по вопросу КНДР.

Пекин - главный союзник Северной Кореи - пока не делал никаких публичных заявлений по вопросу сотрудничества с Вашингтоном и не представлял свои предложения относительно ответа на действия Пхеньяна.

Герберт Макмастер, находясь с визитом в афганском Кабуле, заявил, что США ответят на политику КНДР "в соответствии с главными интересами американского народа".

"Президент ясно дал понять, что он не будет мириться с угрозой Соединенным Штатам, их союзникам и партнерам в регионе со стороны этого враждебного режима с ядерным оружием", - сказал он.