Совет Евросоюза одобрил безвизовый режим для граждан Украины

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Deutsche Welle
четверг, 11 мая 2017 г. 12:47
Совет ЕС в четверг, 11 мая, утвердил безвизовый режим для Украины. "Принятие постановления о либерализации визового режима для граждан Украины является важным событием, которое будет способствовать укреплению связей между украинским народом и ЕС.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Оно следует за завершением необходимых реформ Украиной в ряде областей, в том числе в области миграции, порядка и безопасности, внешних отношений и основных прав", - сказано на сайте ведомства.

Если после отмены виз для украинцев в ЕС возникнут серьезные проблемы с миграцией или безопасностью, то недавно пересмотренный Брюсселем механизм приостановки безвизового режима позволит отменить нововведение, подчеркивается в заявлении.

Теперь Совет ЕС и Европарламент должны подписать постановление. Решение о безвизовом режиме вступит в силу через 20 дней после его публикации в официальном журнале ЕС. Ориентировочно это произойдет 11 июня, передает агентство "Украинские новости".

6 апреля депутаты Европарламента большинством голосов проголосовали за либерализацию визового режима для граждан Украины. "За" проголосовал 521 депутат, против были 75, и еще 36 парламентариев воздержались.

Что изменится для украинцев

Граждане Украины получат возможность "въезжать в ЕС на 90 дней в каждый 180-дневный период с деловыми и туристическими целями, а также по семейным делам". Для въезда на территорию ЕС украинцам потребуются биометрические паспорта. Как и в случае с Грузией, безвизовый режим не дает им право на трудоустройство в странах Евросоюза.

Deutsche Welle
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