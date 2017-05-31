Совет Европы расследует данные о взятках членам ПАСЕ от Азербайджана

bbcrussian.com
среда, 31 мая 2017 г. 08:00
Совет Европы начал расследование по подозрению в том, что некоторые члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выполняют указания властей Азербайджана.
© AP/Scanpix

Расследование ведут трое бывших судей, специализирующихся на правозащитной тематике. Они должны будут проверить утверждения о том, что члены ПАСА брали взятки от азербайджанских властей.

Существует подозрения, что Азербайджан повлиял на решение ПАСЕ в 2013 году. Тогда ассамблея отклонила доклад о нарушениях прав человека в стране и положении азербайджанских политзаключенных, составленный немецким парламентарием Кристофом Штрассером.

Согласно этим подозрениям, одному из членов ассамблеи было выплачено более 2,5 млн долларов за то, чтобы доклад не прошел.

Как ожидается, итоги расследования Совета Европы будут опубликованы в конце текущего года. В рамках расследования также планируется пересмотреть действующий в ПАСЕ кодекс поведения.

Азербайджан отвергает все подозрения в свой адрес.

В декабре правозащитная организация European Stability Initiative (ESI) опубликовала доклад, в котором утверждалось, что некоторые члены ПАСЕ занимались политическим лоббированием интересов Азербайджана и что некоторые из них получали плату от азербайджанских властей.

В марте генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд попросил президента ПАСЕ Педро Аграмунта "незамедлительно сформировать независимую комиссию для расследования".

Эту просьбу поддержали и многие члены ПАСЕ, которые заявили, что "серьезные и убедительные обвинения в неподобающем поведении" угрожают целостности ассамблеи.

В апреле правозащитные группы обратились с открытым письмом к руководству ПАСЕ, в котором отметили, что независимое расследование должно "пролить свет на тайные практики, которые поддерживают коррупцию".

Правозащитники обвиняют власти Азербайджана в подавлении оппозиции, незаконных арестах и ущемлении свободы слова. Азербайджанская сторона отвергает эти обвинения.

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