Совет Европы призвал Азербайджан освободить политзаключенных

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Deutsche Welle
четверг, 18 мая 2017 г. 20:00
Совет Европы призвал Азербайджан немедленно освободить всех политических заключенных. Об этом в среду, 17 мая, в Страсбурге заявил комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс, охарактеризовавший политическую ситуацию в этой стране как "напряженную".
Ilhamas Alijevas
© Reuters/Scanpix

По его словам, многие азербайджанские блогеры и оппозиционеры оказались в тюрьме, потому что выступили с критикой властей. Так, уже четыре года находится в заключении член гражданского движения "Свободная молодежь" Илькин Рустамзаде, обвиненный в организации танцевального флешмоба. В марте 2017 года был арестован известный видеоблогер Мехман Гусейнов.

Запрет "Радио Свобода"

В мае в Баку был заблокирован сайт азербайджанской службы "Радио Свобода", представляющий, по мнению властей, "угрозу национальной безопасности".

Власти Азербайджана начали принимать меры против азербайджанской редакции "Радио Свобода" после публикации материалов расследования финансовых операций, связанных с семьей президента Азербайджана Ильхама Алиева и его ближайшим окружением.

Именно с "Радио Свобода" сотрудничала журналистка Хадиджа Исмаилова, получившая тюремный срок после публикации материалов об офшорах, связанных с семей Алиева.

Deutsche Welle
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