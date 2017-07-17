Совет ЕС установил новые торговые преференции для Украины

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Deutsche Welle
понедельник, 17 июля 2017 г. 17:50
Совет Европейского Союза в понедельник, 17 июля, установил ряд временных торговых преференций для Украины. Они должны вступить в силу в конце сентября 2017 года и действовать в течение трех лет. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
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© DELFI / Kiril Čachovskij

"Сегодняшним решением мы расширяем возможности для экспорта в Евросоюз украинских товаров. Нашей обязанностью является поддержать Украину и укрепить наши экономические и политические связи, в том числе и перед лицом продолжающегося конфликта на ее земле", — заявил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер. Именно Эстония с 1 июля председательствует в Совете ЕС.

Целью преференций является облегчение положения украинских экспортеров в условиях тяжелого экономического положения и тех реформ, через которые проходит страна, говорится в сообщении.

Дополнение к ассоциации

Ранее расширение торговых преференций Киеву для "поддержания экономического развития Украины" одобрил Европарламент. Это решение дополняет положения о торговле, уже введенные в соответствии с подписанным в 2014 году соглашением об ассоциации Украина — ЕС.

1 января 2016 года вступили в силу договоренности о зоне свободной торговли между Брюсселем и Киевом. Тогда в министерстве экономического развития и торговли Украины говорили о том, что эта мера устранила 97 процентов тарифов на украинские товары и должна была привести к снижению среднего тарифа на украинский экспорт с 7,5 до 0,5 процента.

Deutsche Welle
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