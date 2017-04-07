Совбез России назвал неизбежными негативные последствия после удара США

«На совещании была выражена глубокая обеспокоенность в связи с неизбежными негативными последствиями подобных агрессивных действий для общих усилий в области борьбы с терроризмом», — сказал Песков.
Он отметил, что Совет безопасности также обсудил вопросы, связанные с продолжением операции ВКС России по поддержке сирийских войск в борьбе с терроризмом.
Ранее США нанесли ракетные удары по сирийской авиабазе. Поводом для этого стала химическая атака в Идлибе, в ходе которой пострадало мирное население, в том числе погибли дети.
В результате атаки США погибли пять сирийских военных и двое мирных жителей, сообщал губернатор провинции Хомс. По информации агентства SANA, погибли девять мирных жителей, включая четырех детей.