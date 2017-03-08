Совбез ООН жестко осудил КНДР за запуск ракет

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Deutsche Welle
среда, 8 марта 2017 г. 11:10
На экстренном заседании Совбез ООН выступил с осуждением ракетных запусков КНДР. ООН может принять дальнейшие ограничительные меры.
© AFP / Scanpix

Совет Безопасности ООН резко осудил очередные запуски баллистических ракет, произведенные КНДР. Одновременно с этим на своем заседании, прошедшем вечером во вторник, 7 марта, Совбез выразил обеспокоенность "дестабилизирующими действиями" Пхеньяна.

Предложенная США резолюция была единогласно принята. В тексте документа также указывается, что ООН может прибегнуть к "дальнейшим значительным мерам".

Накануне Северная Корея произвела запуск четырех ракет в направлении Японского моря.

По данным Токио, как минимум три из них попали в 200-мильную зону, находящуюся под контролем Японии. В Пхеньяне заявили, что провели ракетные испытания в качестве "тренировки" на случай атаки со стороны вооруженных сил США.

Как сообщило северокорейское информационное агентство ЦТАК, потенциальной целью ракет были американские военные базы в Японии.

С тех пор, как КНДР провела свои первые ядерные испытания в 2006 году, на нее четырежды накладывались санкции.

В настоящий момент в черном списке ООН находятся 20 северокорейских организаций и 12 физических лиц.

Deutsche Welle
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