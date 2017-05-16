Совбез ООН предостерег Пхеньян от новых ракетных испытаний

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Deutsche Welle
вторник, 16 мая 2017 г. 09:40
Совет Безопасности ООН резко осудил ядерные испытания КНДР. В заявлении совета от понедельника, 15 мая, Пхеньян предостерегают от дальнейшего проведения ракетных и ядерных испытаний, дестабилизации ситуации и обострения конфликтов.
© Reuters / Scanpix

Постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр заявил, что Совбез ООН будет вынужден продемонстрировать "сильную, быструю и решительную" реакцию. Предположительно, на заседании совета 16 мая будет обсуждаться ужесточение санкций в отношении Северной Кореи.

Запуск северокорейской ракеты был осуществлен 14 мая. На следующий день Пхеньян заявил, что армия КНДР провела испытание "новой разработки ракеты средней и большой дальности" типа Hwasong-12. Целью испытаний была проверка технических возможностей новой ракетной модели, "способной нести мощные и крупногабаритные боеголовки".

Ракета пролетела 787 километров и достигла высоты в 2100 километров, испытания прошли успешно, утверждают северокорейские власти.

В связи с этим представители США и Японии созвали экстренное заседание Совета Безопасности ООН, которое должно состояться 16 мая.

Ранее министерство обороны РФ обнародовало заявление, согласно которому северокорейская ракета приземлилась в 500 километрах от российского побережья и не представляла никакой угрозы.

В свою очередь, телеканал CNN сообщил, что ракета упала в Японское море примерно в 60 милях (около 97 километров) к югу от Приморского края.

Deutsche Welle
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