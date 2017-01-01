Совбез ООН одобрил подготовленную РФ резолюцию по Сирии

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Deutsche Welle
воскресенье, 1 января 2017 г. 12:50
Совет Безопасности ООН единогласно одобрил режим прекращения огня в Сирии и подготовку к встрече по урегулированию конфликта в Астане. Соответствующая резолюция была принята в последний день года.
© Sipa Press/Scanpix

Совет Безопасности ООН в субботу, 31 декабря, единогласно принял резолюцию, одобряющую провозглашенный в Сирии режим прекращения огня. Кроме того, подготовленная Россией резолюция содержит планы по формированию в Сирии переходного правительства для вывода страны из продолжающейся почти 6 лет гражданской войны.

Облегчается и положение гуманитарных организаций - им будет обеспечен быстрый и безопасный допуск к тем, кому необходима помощь. В резолюции затронута и тема будущей встречи по урегулированию сирийского конфликта в Астане, где идет подготовка к переговорам делегаций властей Сирии и вооруженной оппозиции при участии представителей России, Турции и Ирана.

Повстанцы протестуют

Ранее представители сирийской оппозиции заявили, что будут считать режим прекращения огня "недействительным", если нарушения со стороны правительственных сил Дамаска и их союзников продолжатся.

По версии повстанцев, активность сирийских правительственных сил и их союзников сохраняется к северо-западу от Дамаска. Как сообщает базирующийся в Лондоне Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR), минимум пять военнослужащих и два мирных жителя были убиты в пригороде Дамаска - Восточной Гуте и в долине Вади-Барада близ границы с Ливаном.

Deutsche Welle
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