Совбез ООН готов ввести новые санкции против КНДР

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Deutsche Welle
пятница, 21 апреля 2017 г. 13:43
Совет Безопасности ООН осудил недавние ракетные испытания Северной Кореи и потребовал от Пхеньяна немедленно прекратить эскалацию обстановки в регионе.
© AFP / Scanpix

Совет Безопасности ООН резко осудил недавние ракетные испытания Северной Кореи. В заявлении, принятом в четверг, 20 апреля, действия КНДР названы дестабилизирующими и провокационными. Члены Совбеза требуют от Пхеньяна немедленно прекратить нарушение соответствующих резолюций.

В заявлении также говорится, что Совбез продолжит наблюдать за развитием ситуации и примет дальнейшие меры, в том числе и новые санкции в отношении КНДР.

Ситуация вокруг Северной Кореи в последний месяц резко обострилась. 16 апреля КНДР произвела очередной ракетный запуск, который оказался неудачным — ракета взорвалась сразу после старта. А за день до этого во время военного парада в Пхеньяне были продемонстрированы ракеты 56 типов, среди них, предположительно, была и новая межконтинентальная баллистическая ракета.

Вашингтон ранее заявлял, что из-за опасности, исходящей от Северной Кореи, изучит "военные варианты" развития событий. После этого США направили авианосец и ряд военных кораблей к Корейскому полуострову.

Deutsche Welle
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