Совбез ООН единогласно ввел новые санкции против Северной Кореи

Новые санкции предполагают запрет на экспорт из КНДР железной и свинцовой руды, угля и морепродуктов. Кроме того, в документе говорится о запрете для других стран принимать к себе северокорейских рабочих, а также заключать с КНДР новые сделки или соглашения. Ожидается, что подобные меры на треть урежут северокорейский экспорт, который сейчас составляет около 3 миллиардов долларов.

"Не нужно делать такой вид, что мы сейчас решили проблему. Вовсе нет. Северокорейская угроза остается и она быстро приобретает иной масштаб. Важно то, как мы будем действовать дальше. США уже начали принимать оборонительные меры, которые позволят нам защитить себя и своих союзников", - заявила постпред Соединенных Штатов в ООН Никки Хейли.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, в свою очередь, подчеркнул, что северокорейские власти должны свернуть ядерные программы, а также присоединиться к конвенции по запрету на химическое оружие.

При этом Небензя добавил, что в действиях КНДР есть и некоторая вина Вашингтона. "Всем должно быть ясно, что продвинуться по денуклеаризации Корейского полуострова будет сложно, пока КНДР будет ощущать прямую угрозу своей безопасности, ведь именно так северные корейцы воспринимают военную активность в регионе, принимающую форму регулярных широкомасштабных маневров или учений США и их союзников, направление туда стратегических бомбардировщиков, военно-морских сил, включая авианосцев", - цитирует его "Интерфакс".