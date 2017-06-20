Сотрудники ведомств Евросоюза погибли в теракте в Мали

Deutsche Welle
вторник, 20 июня 2017 г. 10:37
Брюссель сообщил о двух своих сотрудниках, убитых террористами, которые 18 июня напали на гостиничный комплекс в Мали. Ответственность взяла на себя группировка, близкая к "Аль-Каиде".
© AP / Scanpix

В результате нападения на популярный у иностранцев туристический комплекс "Кангаба" в Мали погибли не менее девяти человек. Среди них — представитель миссии ЕС по обучению сил безопасности в Мали из Португалии и местная сотрудница делегации Евросоюза. Эти сведения подтвердила верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини.

По данным малийских властей, среди погибших также четверо нападавших. Восемь человек пострадали. В связи с атакой были арестованы трое подозреваемых.

Связанная с террористической организацией "Аль-Каида" группировка взяла на себя ответственность за теракт, целью которого было дать понять западным туристам, что они нигде не могут считать себя в безопасности, передает агентство dpa со ссылкой на текст заявления группировки.

Последний раз крупная террористическая атака в Мали произошла в ноябре 2015 года, когда исламистская группировка "Аль-Мурабитун", которую возглавлял алжирский террорист Мохтар Бельмохтар, взяла на себя ответственность за нападение на отель Radisson Blu в Бамако. В результате 170 человек были взяты в заложники, около 20 человек погибли, среди них шесть россиян.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Жители португальской деревни спаслись от крупного пожара в баке с водой

Жители португальской деревни спаслись от крупного пожара в баке с водой
Цистерна с водой помогла жителям португальской деревни спастись от неминуемой гибели в лесном пожаре, который третий день выжигает центральные районы страны и уже унес 62 жизни.

Бойцы НАТО приняли участие в эстонском забеге экстремалов

Бойцы НАТО приняли участие в эстонском забеге экстремалов
В Эстонии в волости Сауэ прошел традиционный забег экстремалов на 10 километров по пересеченной местности. В нем приняли участие и военнослужащие НАТО.

Банк Barclays заподозрили в незаконной помощи Катару

Barclays
Следователи заподозрили банк Barclays и четырех его бывших руководителей в сговоре с целью мошенничества и предоставления незаконной финансовой помощи.

Cтолтенберг объявил о завершении переброски войск НАТО на восток (38)

Jensas Stoltenbergas
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, находясь в Латвии, объявил завершенной переброску войск альянса на восточный фланг в страны Балтии и Польшу.

ФОТО и ВИДЕО: после взрыва газа начался пожар в четырехэтажке в Таллине (3)

ФОТО и ВИДЕО: после взрыва газа начался пожар в четырехэтажке в Таллине
Спасателям удалось потушить пожар в многоквартирном доме на улице Нису в Таллине. Возгорание, очевидно, возникло после взрыва бытового газа в квартире на четвертом этаже, сообщает портал rus.delfi.ee.
Facebook друзья
Rambler's Top100