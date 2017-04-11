Сотрудники авиакомпании United грубо сняли пассажира с рейса

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bbcrussian.com
вторник, 11 апреля 2017 г. 17:00
Сотрудники авиакомпании United Airlines грубо сняли пассажира с рейса. Глава авиакомпании Оскар Муньос заявил, что сотрудники действовали строго по инструкции во время инцидента, в ходе которого пассажира силой вытащили из самолета.
© twitter

Как сообщалось, причиной инцидента стал овербукинг, когда на рейс продано большем билетов, чем есть мест в самолете - нескольких пассажиров попросили покинуть самолет, однако мужчина не подчинился требованиям экипажа.

В письме сотрудникам, которое цитируют американские СМИ, Муньос заявил, что был расстроен, когда "увидел и услышал, что произошло". Однако, отметил он, пассажир "мешал другим и вел себя враждебно".

Ранее авиакомпания заявила, что расследует инцидент, вызвавший бурную реакцию общественности.

В социальных сетях по всему миру активно распространяется видеозапись, на которой видно, как служба безопасности авиакомпании United Airlines грубо снимает с рейса пассажира и силой вытаскивает его из самолета.


На кадрах видно, как мужчину средних лет силой сдергивают с сиденья, а затем за руки и за ноги тащат по проходу к выходу.

50-секундная видеозапись, сделанная одним из пассажиров, была ретвитнута почти 150 тысяч раз.

Вскоре после этого Муньос написал в "Твиттере": "Это очень печальный для всех нас инцидент. Я приношу извинения за то, что нам пришлось переместить этих клиентов".

Как выяснили американские СМИ, в частном письме сотрудникам Муньос заявил, что расстроен инцидентом, но все же вступился за коллег.

"Наши сотрудники действовали по установленной процедуре для подобных ситуаций", - цитирует его письмо агентство Ассошиэйтед пресс.

По его словам, поскольку пассажир отказался добровольно покинуть самолет, сотрудникам "ничего не оставалось, кроме как обратиться в службу авиационной безопасности Чикаго для помощи в снятии клиента с рейса".
"Убейте меня, мне нужно домой"

Семинарист Джейз Анспа, разместивший видеозапись инцидента в "Твиттере" написал: "United продала больше билетов, чем было мест, и хотела найти четырех добровольцев, которые бы отдали свои места сотрудникам компании, которые должны были выйти на работу на следующий день".

"Волонтеров не оказалось, и United решила выбрать их самостоятельно. Выбрали доктора азиатского происхождения и его жену. Доктор тоже должен был выйти на работу на следующий день, и он отказался покидать место", - добавил Анспа.

"Через 10 минут доктор вбежал обратно в самолет с окровавленным лицом, схватился за перегородку и стал повторять "мне нужно домой", - продолжает очевидец. Как именно пассажир получил ранения, неизвестно - возможно, его избили.

На другой видеозаписи видно, как окровавленный мужчина держится за перегородку в салоне и повторяет: "Убейте, просто убейте меня, мне нужно домой".

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