Сотрудники авиакомпании United грубо сняли пассажира с рейса

Как сообщалось, причиной инцидента стал овербукинг, когда на рейс продано большем билетов, чем есть мест в самолете - нескольких пассажиров попросили покинуть самолет, однако мужчина не подчинился требованиям экипажа.

В письме сотрудникам, которое цитируют американские СМИ, Муньос заявил, что был расстроен, когда "увидел и услышал, что произошло". Однако, отметил он, пассажир "мешал другим и вел себя враждебно".

Ранее авиакомпания заявила, что расследует инцидент, вызвавший бурную реакцию общественности.

В социальных сетях по всему миру активно распространяется видеозапись, на которой видно, как служба безопасности авиакомпании United Airlines грубо снимает с рейса пассажира и силой вытаскивает его из самолета.

@United overbook #flight3411 and decided to force random passengers off the plane. Here's how they did it: pic.twitter.com/QfefM8X2cW — Jayse D. Anspach (@JayseDavid) April 10, 2017





На кадрах видно, как мужчину средних лет силой сдергивают с сиденья, а затем за руки и за ноги тащат по проходу к выходу.

50-секундная видеозапись, сделанная одним из пассажиров, была ретвитнута почти 150 тысяч раз.

Вскоре после этого Муньос написал в "Твиттере": "Это очень печальный для всех нас инцидент. Я приношу извинения за то, что нам пришлось переместить этих клиентов".

Как выяснили американские СМИ, в частном письме сотрудникам Муньос заявил, что расстроен инцидентом, но все же вступился за коллег.

"Наши сотрудники действовали по установленной процедуре для подобных ситуаций", - цитирует его письмо агентство Ассошиэйтед пресс.

По его словам, поскольку пассажир отказался добровольно покинуть самолет, сотрудникам "ничего не оставалось, кроме как обратиться в службу авиационной безопасности Чикаго для помощи в снятии клиента с рейса".

"Убейте меня, мне нужно домой"

Семинарист Джейз Анспа, разместивший видеозапись инцидента в "Твиттере" написал: "United продала больше билетов, чем было мест, и хотела найти четырех добровольцев, которые бы отдали свои места сотрудникам компании, которые должны были выйти на работу на следующий день".

"Волонтеров не оказалось, и United решила выбрать их самостоятельно. Выбрали доктора азиатского происхождения и его жену. Доктор тоже должен был выйти на работу на следующий день, и он отказался покидать место", - добавил Анспа.

"Через 10 минут доктор вбежал обратно в самолет с окровавленным лицом, схватился за перегородку и стал повторять "мне нужно домой", - продолжает очевидец. Как именно пассажир получил ранения, неизвестно - возможно, его избили.

На другой видеозаписи видно, как окровавленный мужчина держится за перегородку в салоне и повторяет: "Убейте, просто убейте меня, мне нужно домой".