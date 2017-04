Сотрудники авиакомпании United грубо сняли пассажира с рейса

Как сообщалось, причиной инцидента стал овербукинг, когда на рейс продано большем билетов, чем есть мест в самолете - нескольких пассажиров попросили покинуть самолет, однако мужчина не подчинился требованиям экипажа.

В письме сотрудникам, которое цитируют американские СМИ, Муньос заявил, что был расстроен, когда "увидел и услышал, что произошло". Однако, отметил он, пассажир "мешал другим и вел себя враждебно".

Ранее авиакомпания заявила, что расследует инцидент, вызвавший бурную реакцию общественности.

В социальных сетях по всему миру активно распространяется видеозапись, на которой видно, как служба безопасности авиакомпании United Airlines грубо снимает с рейса пассажира и силой вытаскивает его из самолета.

@United overbook #flight3411 and decided to force random passengers off the plane. Here's how they did it: pic.twitter.com/QfefM8X2cW