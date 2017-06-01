Сотрудникам украинского Mail.ru предложили работу в России

Украинское представительство Mail.Ru Group закрывается, а его сотрудникам предложено продолжить работу в российских офисах компании. Об этом заявил в интервью "Коммерсанту" генеральный директор Mail.Ru Борис Добродеев.

Работа в России предложена всем сотрудникам украинского подразделения, подчеркнул Добродеев, добавив, что на Украине - "достаточно компактные структуры".

"Мы будем делать все, чтобы как-то компенсировать эту потерю и помочь украинским пользователям продолжать оставаться в контакте со своими друзьями", - сказал он.

Решение украинских властей о блокировке ресурса, по мнению Добродеева, не скажется на доходах компании.

Указ президента Украины Петра Порошенко о введении санкций в отношении российских граждан и компаний, среди прочего предусматривающих блокировку российских социальных сетей, официально вступил в силу 17 мая.

Согласно указу, интернет-провайдерам приказано заблокировать доступ к социальным сетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", сайтам холдинга Mail.Ru Group, в который входят эти соцсети, и "Яндексу".

Cанкции, предусматривающие запрет на вещание и блокирование активов, введены также против телеканалов РБК, "ТВ Центр", ВГТРК, "НТВ Плюс", ТНТ и "Звезда".

Миллионы пользователей

Российская соцсеть "ВКонтакте" является крупнейшей социальной сетью по количеству пользователей на Украине: ее аудитория достигает 16 млн человек.

"Это решение ударит прежде всего по самим пользователям - гражданам Украины. Около 25 миллионов жителей Украины общаются на блокируемых платформах со своими друзьями в Украине и во всем мире; теперь они будут лишены этих связей". - говорилось в заявлении Mail.ru Group, выпущенном в середине мая.

"Мы убеждены, что в интернете нет границ. Мы никогда не участвовали в политике. Мы не нарушили ни один закон Украины. Все, что мы делаем и продолжим делать, это удобные сервисы", - добавили в компании.

"Это санкции против 11 миллионов украинских пользователей, которые ежемесячно выбирают наши сервисы, и против тысяч украинских организаций, которые используют наши технологии и сервисы для развития своих бизнесов", - заявили в "Яндексе".